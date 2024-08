Ilyen volt a Sziget Fesztivál második napja - képek

Mint írtuk, Kylie Minouge koncertjével vette kezdetét az idei Sziget Fesztivál, ahol idén is számos világsztár fellép. Idén már 30. alkalommal nyílik meg a Szabadság Szigete, ahol 50 helyszínen 1000-nél is több program várja a fesztiválozókat. Olyan világsztárok érkeznek a továbbiakban, mint Liam Gallagher, Martin Garrix, Bebe Rexha vagy Sam Smith, de újra van Nagy Utcaszínház és a mindig fantasztikus Cirque du Sziget is.

Kylie Minogue tíz év után lépett fel újra Magyarországon

Fotó: Joseph Okpako / WireImage/Sziget Festival 2024

A második napon a Nagyszínpadra érkezett Azahriah, aki szintén elképesztő tömegeket vonzott a koncertre, de az este világsztárja, a súlyos beteg Halsey fellépésére is rengetegen voltak kíváncsiak. Az első naphoz képest sokkal többen voltak a fesztivál területén, és az esti koncerteken is, ami meglepő lehet annak fényében, hogy a húzónévnek szánt Kylie Minogue-ra mennyien voltak kíváncsiak. A tegnapi napon, a rendkívül erős fellépőket felvonultató Revolut Stage-en lépett fel a Grandson, valamint Aurora is, akinek fellépése alatt tömve volt az ikonikus piros sátor.

A továbbiakban érkezik még Oasis első lemezanyagával érkező Liam Gallagher, aki ma este, augusztus 9-én lép a színpadra. Szombatra várják a hatalmas show-jairól ismert szupersztár DJ-t, Martin Garrix-et, a vasárnap headlinere a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith, és a zárónapon lép fel a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again... De hátra van még Stormzy, Louis Tomlinson, Janelle Monáe, Fisher, Skrillex, valamint Bebe Rexha, Tom Odell, Joker Out, Yves Tumor, Becky Hill vagy Raye. Idén is egyedi produkciókkal érkeznek hazai előadók, így szintén pénteken tekinthetik meg az érdeklődők Beton.Hofit a Nagyszínpadon, de ezen túl is számos hazai fellépővel lehet találkozni a Sziget Fesztivál területén.

Nézzen képeket a Sziget Fesztivál második napjáról!