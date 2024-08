Kétségbeesve keresik a külföldiek a Sziget titkos buliját

2017-ben már volt titkos buli a Sziget Fesztiválon, 2018-ban szintén: akkor a Nagyszínpadot a Sziget északi irányába kellett elhagyni, hogy elérje a felfedező a Hungaro Controll standját, amivel szemben volt egy mobilvécé-állomás. Ott volt egy napközben a lelakatolt vécé, amelyből éjjel át lehetett jutni egy kisebb bulihelyre, ahol lehetett partizni tovább.

Egy ilyen „titkos budibuli” nem feltétlenül jobb persze, mint az a húsz másik hely a Szigeten, ahol szól a zene és lehet táncolni, de sokakat izgat, hogy részesei legyenek valaminek, ami nincs a programfüzetben, és elmondhassák a barátaiknak, hogy ők olyan buliban jártak, amely bejárata egy mobilvécé. A nagy többség csak elsétál a forgalmas Toitoi előtt, nem is tudja, hogy onnan egy buliba csöppenhet az ember. 2023-ban is volt ilyen hely, az Origo elsőként találta meg, még akkor, amikor nem is voltak sokan, még nem terjedt el, hol van. Akkor a Sziget déli részén volt a mulatság, messze a Nagyszínpadtól meg a főbb helyszínektől.

Itt egy videó a tavalyi buliról:

Az egyik külföldi Facebook-csoportban már keresik a „titkos bulit”, sokan szeretnének bejutni. Van olyan kommentelő, aki mindenképp menne, ráadásul hat fővel, más pedig azzal próbál segíteni, hogy egy vécéajtót emleget, amin át be lehet menni – de ebből van sok száz a Szigeten. Olyan vélemény is érkezett, hogy idén nem lesz ilyesmi.

A titkos partizós helyszín persze a Redditen is téma, keresik a helyszínt, de sokan tanácstalanok. Van netező, aki nem is hallott ilyenről, más csak annyit tud, hogy valamilyen vécéajtó mögött lesz a buli (ami nem nagy segítség). Egy kommentelő talált egy egy buszos partit, arra gyanakodott. „Nem biztos, hogy ez olyan titkos buli” – írta, de neki tetszett, DJ zenélt és mindenki vadul ugrált a buszban.

Egy netező szerint tavaly a zuhanyzókhoz közel volt sok mobilvécé, onnan lehetett átjutni a buliba, más pedig arról értekezett, hogy idén a fesztivál második felében nyílik majd meg. Erre reagált egy másik kommentelő, aki szerint 2023-ban már az első napokban üzemelt – de egyelőre nincs nyoma.