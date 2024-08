Súlyos betegen lépett fel a Szigeten az énekesnő - képek

Mint írtuk, a Sziget Fesztivál egyik sztárfellépője nemrég megrázó bejegyzésben mutatta meg, hogy súlyos beteg. Ennek ellenére is vállalta a koncertet, most azt is megmutatta, hogyan érezte magát hazánkban.

Vágólapra másolva!

2024. augusztus 8-án, a második napon érkezett a Sziget Fesztiválra a 29 éves Halsey, aki súlyos betegsége ellenére sem adja fel karrierjét. Halsey háromszoros Grammy-jelölt énekesnő, aki a Billboard zenei díját háromszor elnyerte, 2020-ban a Time magazin listájára is felkerült a világ száz legbefolyásosabb embere közé. Halsey több mint 50 milliárd globális streamet gyűjtött össze, az Egyesült Államokban pedig több mint 75 millió RIAA-minősített egyedi kislemez és albumot értékesített. Azon kevés művészek közé tartozik, akiknek négy különböző daluk érte el a 1 milliárd streamet a Spotifyon - írják a Sziget Fesztivál hivatalos weboldalán. Az énekesnő megtöltötte a színpad előtti teret a Sziget második napján, rengetegen voltak kíváncsiak a fellépésére. Új dalát, a Luckyt is előadta, mely Britney Spears azonos című dalának feldolgozása, és Halsey elmondása szerint az egykori popikon engedélyével készült el, aki áldását adta rá. Bár Spears-feldolgozással készült, mégis mindenki Pinkhez hasonlítja, hiszen megújult külseje nagyon emlékeztet a korábban szintén fellépő énekesnő megjelenésére, aki a kétezres években színes, rövid hajával hívta fel magára a figyelmet. Most Halsey is így jelent meg a színpadon, hiszen súlyos betegsége miatt valószínűleg elvesztette hosszú haját. A 29 éves sztár rövid haját pirosra festve, egy szál bikinifelsőben és egy csípője alá letolt nadrágban szórakoztatta a közönséget, és táncosok, nagyobb látványelemek nélkül csinált fergeteges show-t. Most megmutatta azt is, hogyan látta ő a fesztivált, és hogyan érezte magát hazánkban. A képek között lapozhat: A bejegyzés megtekintése az Instagramon halsey (@iamhalsey) által megosztott bejegyzés Halsey súlyos beteg Június elején hozta nyilvánosságra, hogy egészségügyi problémái vannak, azonban nem árulta el, pontosan milyen betegséggel küzd, többen is valamilyen daganatos megbetegedésre, leukémiára gyanakszanak. Halsey azóta letörölte az összes eddigi Instagram-bejegyzését, és csak az elmúlt három napból láthatók róla újabb fotók, ebből kettő a Sziget Fesztiválon készült róla. Az énekesnő csak az egyik új dalban árult el részleteket arról, hogyan érzi magát, és olyan kifejezéseket használt magára, mint "sérült áru", "méreg van az agyában és a vérében" – amivel valószínűleg limfómára vagy leukémiára utal, mivel (egy lupuszt kutató szervezet mellett) a limfómiával, leukémiával küzdők amerikai szövetségét is megjelölte a bejegyzésében. Egy idős nőnek érzem magam. Megfogadtam, hogy adok magamnak még két évet, hogy beteg legyek. 30 évesen újjászületek, nem leszek többé beteg, szuperül fogok kinézni, és rengeteg energiám lesz. A harmincas éveimben újrakezdhetem a húszas éveimet" - mondta egy korábbi posztjában, amelyben fájdalmak között kenegeti a lábait. A stílusváltás a követői szerint annak köszönhető, hogy hamarosan új albummal jelentkezik, és életében is új fejezetet akar nyitni, ha végleg leszámolt a betegséggel.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!