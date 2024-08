Szilikonmellei miatt támadják A Nagy Ő hódítóját

Vannak tévészereplők, akik egyáltalán nem foglalkoznak a kommentelőkkel, de egy részük azonban olvasgatja a hozzászólásokat és adott esetben reagál is ezekre. A Nagy Ő-ben látott Metta, akit a TV2 később más műsorokban is bevetett, most a plasztikai sebészét védte meg, miután valaki a kinézetére tett megjegyzést. „Azért fizettem érte k.rva sok pénzt, hogy látszódjon. Maximálisan elégedett vagyok a plasztikai sebészemmel” – közölte az Instagramon.

Fotó: Instagram

Később még jobban felhúzta magát, amikor tovább okoskodott egy kommentelő, akkor tanulatlannak, ostobának aposztrofálta az illetőt.

A Kőgazdag fiatalokban is látott Metta korábban már beszélt arról, hogy milyen érzéseket váltanak ki belőle a negatív kommentek, a sokszor kimondottan sértő megjegyzések, ugyanis szokásává vált, hogy a közösségi oldalán a negatív kommenteket, a kimondottan sértő vagy támadó megjegyzéseket is megosztja, próbál azokra humorosan vagy legalábbis iróniával reagálni.

A cikk folytatódik, lapozzon!