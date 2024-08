Így változtak meg a népszerű sorozat, a Szívek szállodája szereplői - képek

A Szívek szállodája, eredeti címén Gilmore girls, azaz Gilmore lányok a két főszereplőre, Lorelai és Rory Gilmore-ra utal. Lorelai még gimnazista volt, amikor teherbe esett és megszületett egyetlen gyereke, akit a kábulattól saját nevére, Lorelai-ra keresztelt, mert azt hitte, hogy az ő nevét kérdezi a szülészorvos, ezért találta ki neki később a Rory becenevet. Gilmore-ék egy gazdag, arisztokrata család voltak, ahol hatalmas szégyennek számított lányuk, Lorelai terhessége, aki az egyik szintén gazdag családbarát ismerős fiától, Christophertől várta gyerekét. Vonzalmuk egymás iránt mindvégig megmarad, de már túl késő rendbe hozni a kapcsolatukat. Lorelai végül belátja, hogy számára nem más az igazi, mint a mogorva Luke Danes, akinek kávézója az egyik legfontosabb helyszín a sorozatban. Mutatjuk, mi történt az elmúlt húsz év alatt a sorozat főszereplőivel!

A Szívek szállodája anya-lánya párosa, Alexis Bledel és Lauren Graham

Fotó: Getty Images/AFP/Kevin Winter

Melissa McCarthy

Az 53 éves, kétszeres Primetime Emmy-díjas amerikai színésznő, komikus, számos elismerést kapott kiemelkedő teljesítményéért a filmes szakmában, köztük két Emmy-díjat, valamint két Oscar-díj és két Golden Globe-díj jelölést. A Time 2016-ban a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta McCarthyt, és többször szerepelt a világ legjobban fizetett színésznőinek éves rangsorában is. McCarthyt leginkább túlsúlyos, vicces nőként ismerhette meg a közönség, jellemzően ilyen szerepeket kapott. A Szívek szállodája volt egyik korai sikere, ahol a vicces és ügyetlen Sookie St. Jamest, Lorelai legjobb barátnőjét alakította a hét évad során. Sookie egy kiváló séfet játszik a sorozatban, aki barátnőjével együtt dolgozik, és együtt váltják valóra karrierálmukat, saját fogadót nyitnak.

Melissa McCarthy Sookie St. Jamest alakította a Szívek szállodájában

Fotó: Archives du 7eme Art / Photo12

McCarthy a kezdeti sikerek óta is nagyon népszerű, számos sikerfilmben feltűnt az elmúlt évek során, pl. a Ryan Reynoldsszal játszott együtt a 9 – A szám hatalma sci-fi-thrillerben, 2010. szeptember 20-án McCarthy főszerepet töltött be a CBS-es Mike és Molly szituációs-vígjátéksorozatban.[24] 2011-ben áttörő teljesítményt nyújtott a Koszorúslányok című vígjátékban, melyért Oscar-jelölést is kapott. Majd 2013-ban Sandra Bullock oldalán tűnt fel a Női szervek című vígjátékban, melyben mindketten rendőrnőt alakítottak. Melissa McCarthy egy ideje próbál kitörni a túlsúlyos, vicces nő karakteréből, az elmúlt évek alatt 70 kiló súlyfeleslegtől szabadult meg. 2005-ben hozzáment Ben Falcone nevű régi barátjához, akivel azóta is együtt élnek, két lányuk született a kapcsolatból.