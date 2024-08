Minden idők legsikeresebb DJ-je érkezik szombaton a Sziget Fesztiválra

Szokták mondani, hogy a fesztiválok nem feltétlenül péntek vagy szombat estére teszik a legnagyobb sztárjaikat, mert azok a napok amúgy is forgalmasak, sok napijegy fogy ilyenkor - több mint egy hétfői vagy szerdai napon. De nézzük, így van-e ez most is, kiket láthat a fesztivállátogató augusztus 10-én?

A Nagyszínpadon a fiatal, mindössze 22 éves német Zoe Wees kezd, Control című dala több országban felkúszott a top 10-es listára. A Youtube-on 121 millió megtekintésnél jár.

A Nagyszínpadon 17-30-kor már a nála ismertebb, nagy névnek számító Bebe Rexha lesz látható, aki felbukkant a "10 koncert, amit nem szabad kihagyni az idei Szigeten" cikkünkben is. A 34 éves, albán származású amerikai énekesnő pár ismertebb dala: I'm A Mess, In the Name of Love, Meant to Be, I Got You, Hey Mama, No Broken Hearts, Back to You, I Can't Stop Drinking About You, I'm Gonna Show You Crazy, Gone.

Bebe Rexha

Fotó: Anadolu via AFP

Nemcsak a slágereivel szerepel a médiában, tavaly például fejbe dobta egy „rajongója" egy telefonnal, az énekesnőnek fájt az ütés, azonnal térdre esett. A Grammy-díjra jelölt popsztár arcát össze kellett varrni, az elkövetőt az eset után pedig elfogták és letartóztatták. Két hete Szerbiában lépett fel, akkor ezeket a dalokat játszotta, nagyon hasonló lesz várhatóan a szigetes fellépésen is.

Louis Tomlinson

Fotó: NurPhoto via AFP

A Superar gyerekkórus után a brit Louis Tomlinson érkezik a Nagyszínpadra. A zenész a One Direction tagjaként világhírűvé vált, majd szólókarrierbe kezdett, 2020-ban jött ki a bemutatkozó albuma, a Walls. Érdekesség, hogy 2017-ben a Back To You-t épp azzal a Bebe Rexhával együtt adta ki, aki előtte lép fel a Szigeten (ez platinalemez lett az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is). Ez a dal 511 millió megtekintésnél jár a Youtube-on:

