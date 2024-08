Így térnek vissza a Sztárban sztár egykori versenyzői az új évadra - képek

Ma tartott sajtótájékoztatót a TV2 csatorna, akik a mai napon jelentették be, ki lesz az a 24 énekes, akik az eddigi évadokból visszatérnek a Sztárban sztár All Stars jubileumi, tizedik évadára. A nagysikerű műsor nagy meglepetéseket tartogat, amit már Liptai Claudia is Hajós András visszatérésével is bebizonyítottak. Rajtuk kívül helyet kap még Stohl András és Lékai-Kiss Ramóna is, aki az utóbbi két évadban is zsűriként tűnt fel a műsorban.

A sajtóeseményen Till Attila, a Sztárban sztár műsorvezetője jelentette be, hogy pontosan ki lesz az a 24 énekes, akik hamarosan hétről hétre más sztár szerepébe bújva bizonyítják, hogy remek énekesek.

A nő versenyzők közül visszatérnek:

Keresztes Ildikó

Tóth Gabi

Tolvai Reni

Opitz Barbi

Orsovai Reni

Cserpes Laura

Oláh Ibolya

Gubik Petra

Király Linda

Sári Évi

Völgyesi Gabi

Dallos Bogi

A férfi versenyzők közül visszatérnek:

Puskás-Dallos Peti

Péter Sramek

Zámbó Krisztián

Oláh Gergő

Kiss Ernő Zsolt

Hevesi Tamás

Szabó Ádám

Emílió

Pál Dénes

Vastag Tamás

Sipos Tomi

Trap kapitány, azaz Molnár Tibor

Az alábbi galériában megnézheti, hogyan mutatkoztak be a versenyzők és milyen hangulatban telt a nagy bejelentést követően a TV2 sajtóeseménye.