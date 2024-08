Szeptember 7-én indul a Sztárban sztár All Stars a TV2-n, ők lesznek a zsűritagok

A 2013-ban indult műsor eddigi 9 évadában számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakuló művész. Meghökkentő produkciókból és vicces pillanatokból egészen biztosan most sem lesz hiány. Az énekesek rengeteg felejthetetlen pillanatot okoztak már eddig is a nézőknek és a zsűritagoknak egyaránt, és a különleges, jubileumi évadra összeállt ítészek már most tűkön ülnek, és várják az elképesztő színpadi show-kat - írta a TV2. A Sztárban Sztár All Stars napokon belül a képernyőn lesz.

Sztárban sztár All Stars - Lékai-Kiss Ramóna is zsűritag lesz

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

„Hatalmas büszkeséggel tölt el, hogy sikerült megvalósítanunk az All Stars évadot. Megtisztelő a TV2 számára, hogy ennyi elismert előadó csatlakozott hozzánk, eddig még nem volt példa arra, hogy 24 énekes mutatkozzon be a nyitó adásokban. A műsor különböző korszakaiból érkező zsűritagokról nem is beszélve, akiknek neve szintén garantálja, hogy egy rendkívül szórakoztató produkcióval várjuk a nézőket” – kezdte Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója, akitől a zsűritagok vették át a szót.

„Nagyon sokféle műsort készítettem életem során, de úgy gondolom, hogy a Sztárban sztár azon különlegesek közé tartozik, ami egyedi, ami semmihez sem fogható,

mert mindig tartogat meglepetéseket.

Ebben a produkcióban az előadóknak mindig nagyon bátornak és ügyesnek kell lenniük, és biztos vagyok benne, hogy az új formátum még több kihívást, izgalmat fog hozni, hiszen tömeges sztárparádéról beszélünk, akik maguk is újabb sztárokat fognak alakítani a színpadon” – mondta el Liptai Claudia, akitől a korábban már mellette helyet foglaló Hajós András vette át a szót.

Sztárban Sztár All Stars - mindenki várja

"Remélem, ez a speciális évad egyfajta jutalomjáték hangulatot vált ki mindannyiunkból. Én sosem vettem a zsűrizést véresen komolyan, most meg pláne csak a jóra, a viccesre, egy produkció értékeire szeretnék figyelni. Sokat változtam az elmúlt években, amióta főleg a neten dolgozom, a Dalfutár és a PHM podcast folyamatosan nyit rajtam. Sok- és sokféle előadóval forgatok és ettől még elfogadóbb lettem. Azért nem nyálasodtam el, megmaradt a savgerincem, mindenki számíthat szerető szúrásaimra.

Biztos nem könnyű sok év után visszabújni a maszkokba és megismételni vagy felülmúlni egy korábbi sikeres produkciót.

Remélem mindenki önfeledt jutalomjátéknak fogja tekinteni az egészet. Ebben a gálában most különösen nem a verseny a lényeges, hanem az, hogy egy produkcióban egyszerre csodálhatjuk az eredeti előadót, a dalt és azt is, aki életre kelti. Ők a főszereplők, őket ünnepeljük" – tette hozzá Hajós András.