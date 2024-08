Sztárok tetoválásai és titkos jelentéseik: mit jelent Tóth Gabi, Palvin Barbara és Szoboszlai Dominik tetoválása?

A tetoválás soha nem megy ki a divatból, ugyanis ma már nemcsak az utcákon, de a munkahelyeken is büszkén viselik az emberek. Akadnak azonban ma is olyanok, akik ennek ellenére is láthatatlan helyekre és kis méretben kérik a tetoválást, ami nem meglepő, ugyanis ezt egyesek szeretnék maguknak megtartani. Az azonban annál is inkább, hogy míg mások a tömeg témájú mintákat, - mint például oroszlán, pillangó vagy csillag - addig egyes sztárok az egyedi tetoválásokat részesítik előnyben, ami akkor az igazi, ha valami jelentéssel bír a viselője számára. A sztárok tetoválásai pedig olyan egyedi jelek, melyeket senki más nem visel. Ezt a példát követte Palvin Barbara, Király Viktor, Tóth Gabi és Horváth Gréta is. De említhetnénk a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot, aki nemrég az olaszországi nyaralásán mutatta meg, hogy milyen tetoválások díszítik a testét. Egyébként már szinte alig találni olyan sztárfocistát, aki nem rendelkezik tetoválással, és mindegyik különleges jelentéssel bír.

Sztárok tetoválásai

Fotó: Instagram.com/simon.tattoo.art/

A Ferencváros vezérigazgatója, Orosz Pál minden megnyert trófea után magára tetováltatja a győzelem évét, amiről még korábban Kubatov Gábor, az FTC elnöke számolt be a közösségi oldalán.

A legnépszerűbb tetoválásötletek, melyek évek óta hódítanak:

minimalista elegancia

mikro motívumok

személyre szabott dizájn

Utóbbi tükrözi a viselője egyéniségét, és karaktert ad a személységének is. Ez lehet vagány, szexi, feltűnő vagy akár aranyos is - számolt be róla a Life.hu.

Ezeken felül a közös tetoválások, azaz a harapás tetoválások is egyre trendibbek, a TikTok-on pedig egyre több videót találni róluk.

A híres magyarok tetoválásai eddig rejtélyesek voltak, azonban nemrég ők maguk árulták el a titkos tetoválás jelentését.

Különleges szimbólumok, emlékezetes dátumok: ezek a magyar sztárok tetoválásai

Palvin Barbara tetoválása

Ma már a modellek sem tilos tetoválást viselniük, Palvin Barbara pedig erre kitünő példa. A magyar modellnek egy négyes szám van a füle mögé tetoválva. Sokan találgattak, hogy vajon milyen üzenet, szimbólum lehet mögötte, a megoldást pedig pár évvel ezelőtt el is árulta: