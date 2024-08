Rejtélyes betegséggel küzd Szűcs Judith

Szűcs Judith betegség miatt lemondta egy koncertjét, a Vésztőn rendezett Mágori Fesztiválon biztosan nem fognak találkozni vele a nézők. Helyette Delhusa Gjon ugrik be szombaton, közölték a szervezők a Facebookon:

Szűcs Judithnak az elmúlt hetekben főleg az ízületeivel voltak gondok, a fellépést azonban nem emiatt mondta le: "Szóra sem érdemes, csupán ezt a meleget nem bírom" – válaszolta a Metropol kérdésére, a pontos okot azonban nem árulta el.

Szűcs Judith 71 évesen is aktívan koncertezik

Az énekesnő a napokban múlt 71 éves, de legutóbb arról beszélt, hogy így is aktívan koncertezik, nem tervez hosszabb pihenőt: "Vannak olyan helyek, ahova kifejezetten csak engem hívnak. Ilyenek például a szülinapok. Vagy a házassági évfordulók, ahol anno az én dalomra vonultak az anyakönyvvezető elé. Nagyon sokszor tapasztalom ilyenkor, hogy sírva fakadnak, amikor meglátnak. És hát kell ennél több egy ember életében?" – nyilatkozta júliusban.

Vőlegénye ott van vele a fellépéseken is, erről így beszélt: "Nem vagyok az a típus, aki a privát életét mutogatja, de ennek ellenére boldog ember vagyok. Szültem egy angyalt, a lányomat, van egy nyolc évvel fiatalabb vőlegényem, aki mellett 15 éve asszony vagyok, és van három szerető testvérem" – mondta.

Régóta nem házasodtak össze

Szűcs Judith és párja a mai napig nem házasodtak össze annak ellenére, hogy tervezték az esküvőt, valami azonban mindig közbejött. Ez sem jelent számukra gondot, elmondásuk szerint így is nagyon boldogok együtt, azonban az énekesnő egy dologra nagyon vágyik titkon: "Természetesen vágyom arra, hogy legyen unokám, de nem szeretnék semmit ráerőltetni a lányomra, hiszen tisztában vagyok azzal, hogy a mai világban nem könnyű megtalálni a megfelelő partnert. Magam is elég későn, ismertem meg azt a férfit, akivel azóta is kiegészítjük egymást" – árulta el korábban Szűcs Judith.

