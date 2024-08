Tápai Szabina elképesztő formában van, csak egy kis bikini takarja a testét

Tápai Szabina három gyerek után is elképesztő formában van, amit most egy szexi, bikinis képen is megmutat. "De jó lenne most itt!" - írta a fotója mellett, utalva arra, hogy visszavágyik a tengerpartra, nagyon élvezte a nyaralást.

Tápai Szabina szexi bikiniben

Tápai Szabina nemrég kibékült a férjével

Tavaly az egész országot váratlanul érte, amikor Tápai Szabina bejelentette, hogy 10 év és három közös gyermek után Kucsera Gáborral úgy döntöttek, külön utakon folytatják.

A kapcsolatuk megromlásához saját bevallásuk szerint a kajakozó hűtlensége és gyakori bulizásai vezettek,

így végül a kézilabdázó besokkalt, és a hír kipattanása előtt már külön is költöztek. De a váláshoz szükséges papírokat sosem adták be. Később a Beköltözve Hajdú Péterhez című YouTube-műsorban közösen jelentette be,

újra együtt vannak és már a kajakos vissza is költözött családjához.

A bejelentés után a házaspár közösségi oldalán júniusban több olyan fotó is megjelent, ahol egy esküvőn vannak, akkor még senki nem gondolta, hogy a saját esküvőjükről posztoltak, ugyanis tíz év után, június 29-én újra kimondták a boldogító igent. A két sportoló házasságuk újrakezdéseként nemrég ismét esküvőt tartott, amelyen Isten színe előtt is megerősítették a kapcsolatukat.

Valójában ez a történet mesébe illő,

mégis sokan vannak azon a véleményen, hogy nem fog örökké tartani.

Többen arra teszik le a voksukat, hogy hiába a boldogság, a békülés – ahogy szokták mondani: csak a töltött káposzta jó felmelegítve –, előbb-utóbb jön egy újabb probléma, ami miatt ismét elválnak útjaik.

Sokáig titokban tartották, hogy kibékültek

A házaspár tavaly jelentette be, hogy úgy döntöttek, válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott, amit végül Kucsera el is ismert. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha.

Bár eleinte tagadták mind a ketten, hogy újra egy pár lennének, végül elárulták, hogy sikerült felállniuk a padlóról és újra együtt élnek. Ez a Beköltözve Hajdú Péterrel forgatásán derült ki, ahol eredetileg Kucsera Gábor volt a vendég, de egy ponton Tápai Szabina is megjelent, együtt jelentették be a nagy hírt.

Pár hónapja már kibékültünk, de szerettük volna ezt egymásra és a gyerekekre koncentrálva megélni, illetve biztosan úgy érezni, hogy ezt meg tudtuk oldani

- hangzott el a nagy vallomás a műsorban, ahol már csókot is váltottak egymással.