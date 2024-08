Tápai Szabina és Kucsera Gábor elbújtak a világ elől

Tápai Szabina és Kucsera Gábor tavaly jelentették be, hogy úgy döntöttek, hogy válnak, a nehéz döntésben félrelépés is közrejátszott, amit végül Kucsera el is ismert. Azonban sokaknak gyanús volt, amikor kiderült, hogy a mai napig is házasok, azaz nem sürgetik a válást, és mind a ketten arról számoltak be, hogy jobb a kapcsolatuk, mint valaha. Bár eleinte tagadták mind a ketten, hogy újra egy pár lennének, végül elárulták, hogy sikerült felállniuk a padlóról és újra együtt élnek.

Kucsera Gábor és Tápai Szabina úgy döntöttek, megmentik a házasságukat

Fotó: Tápai Szabina/Instagram

Itt nyaral Tápai Szabina és Kucsera Gábor

Úgy tűnik, a békülést nagyon komolyan gondolják, ugyanis egy hónappal ezelőtt templomi esküvőt tartottak, jelenleg pedig a horvátországi Rijekában nyaralnak luxus körülmények között. A hely Kvarner-öböl partján fekszik, 2020-ban pedig Európa kulturális fővárosának is megválasztották.

A sztárpár az ötcsillagos Hilton Rijeka Costabella Beach Resort And Spában tölti a nyár utolsó napjait, ami a Bors információi szerint nagyon népszerű, jelenleg pedig 9,1-re értékelték a vendégek a maximális 10 pontból.

"A Hilton Rijeka Costabella Beach Resort And Spa beltéri és szabadtéri, fűtött úszómedencével, valamint a Kvarner-öbölben egy 200 méter hosszú stranddal várja vendégeit. A szálláshely Abbázia óvárosára és Volosko festői településére nyújt kilátást. Az 5 csillagos szálloda szobákat, lakosztályokat és apartmanokat, éjjel-nappali recepciót, valamint felár ellenében parkolót és szobaszervizt kínál. A legtöbb szállásegységhez erkély vagy terasz tartozik, és mindegyik közvetlen kilátást nyújt a tengerre és a Kvarner-öbölre” - írja a lap a hotel leírásáról.

Menyibe kerül a luxus nyaralás?

Egy deluxe foglalás, ami tartalmaz két hálószobát, melyek a tengerre néznek, két felnőtt és három gyermek részére 4 éjszakára reggelivel megközelíti a 800 ezer forintot. Azonban elképzelhető, hogy a sztárpár nem ezt a konstrukciót választotta.

A megcsalások után több időt töltenek együtt

Kibékülésük után a házaspár még több energiát fektet abba, hogy minőségi időt töltsenek el egymással, melyekből remélik, hogy minél több lesz. Kucsera Gábor korábbi fotóiból kiderült, hogy újra randizni kezdtek. És ha csak rövid időre is, de igyekeznek minél több időt kettesben is eltölteni.