Taylor Swift koncertjén alaposan meg kell tervezni a pisiszünetet

Nem túlzást azt állítani, hogy Taylor Swift napjaink egyik legsikeresebb énekesnője, akiért milliók rajonganak. A The Eras Tour koncertturnéját Európába is elhozta, ahol hatalmas, látványos show-val lepte meg a közönséget. Azonban a koncert hossza rekordhosszúságú: 3 és fél órás, ami felveti azt a kérdést, hogy mikor menjenek pisilni a Swiftie-k, azaz a Taylor Swiftet külsőségeiben is profin követő megszállott rajongók. Taylor Swift újradefiniálta a művész-rajongó kapcsolatokat azáltal, hogy bensőséges kapcsolatot alakított ki a rajongókkal, gyakran foglalkozott velük, segítette, elismerte és előnyben részesítette rajongóit, akik soha nem látott támogatást és érdeklődést mutattak művei iránt. A pisiszünet ideje pedig nem mindegy, hiszen fontos pillanatokról maradhatnak le a rajongók, akik annyira megszállottak, hogy semmit sem akarnak kihagyni, és a nézőtéren elfoglalt helyüket sem szeretnék elveszíteni.

Taylor Swift a The Eras Tour koncertturnén

Fotó: Taylor Swift/Instagram

Mikor pisilj a 3 és fél órás Taylor Swift koncert alatt? Itt a válasz!

Taylor Swift nemrég Londonban lépett fel, és öt koncertet adott a Wembley Stadionban, amivel az európai turnéja is véget ért augusztus 20-án. A rajongók lázasan készültek, felvették a megfelelő ruhát és kiegészítőket, memorizálták a dalszövegeket, azonban egy fontos dolgot kellett megtervezniük lépésről-lépésre: mikor legyen a pisiszünet.

A The Eras Tour ugyanis 3 és fél órás, ezt pedig nehéz úgy kibírni mosdó nélkül, pláne, ha iszik az ember a koncert előtt és alatt. Nem kell kétségbeesni, ugyanis Taylor Swift rajongói egy tökéletes javaslatot kaptak, melyet profi szakemberek dolgoztak ki. A fürdőszoba cégek, mint például a Victorian Plumbing vállalat kidolgozta, hogy melyik dal alatt érdemes pisilni koncerten:

The Smallest Man Who Ever Lived

A kérdésre, miszerint mikor menjünk ki a mosdóba a koncert alatt a válasz az, hogy a The Smallest Man Who Ever Lived című szám alatt, ugyanis jelenleg ez a legkevésbé streamelt dal a Taylor Swift listán lévők közül. Alex Woods, a Victorian Plumbing munkatársa kiemelte, hogy ez lehet az optimális időpont arra, hogy a rajongók mosdóba menjenek. A dal 4 perc 5 másodpercig tart, ami elég idő ahhoz, hogy gyorsan elvégezze mindenki a szükségleteit.

Cruel Summer

Taylor Sift másik dala, a Cruel Summer is jó választás arra, hogy WC-re menjünk. Ez Swift legtöbbször streamelt dala, ami azt jelenti, hogy a sorban állás valószínűsége itt lesz a legalacsonyabb, ugyanis szinte mindenki erre a számra fog majd önfeledten tombolni.

All Too Well (10 perces verzió)

Valószínűleg magyarázni sem kell, de ez a sláger azért megfelelő alkalom, hogy a Swiftie-k megkeressék a toalettet. Ez bőven ad időt a rajongóknak arra, hogy kijussanak a mosdóba, majd visszamenjenek a helyükre anélkül, hogy egy másik dalt is kihagynának. A dal amúgy a rajongók egyik kedvence, ami azt jelenti, hogy könnyen elkerülhető lesz a sorban állás - írja az Euronews.