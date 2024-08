Ezt tette Taylor Swift, a terrorveszély miatt elmaradt bécsi koncertje után

Ahogy arról az Origo beszámolt, Taylor Swift tervezett bécsi koncertjeit törölték biztonsági aggályok miatt. Egy 17 és 15 éves osztrák fiatalt is őrizetbe vettek szerdán a feltételezett terrorcselekmény miatt. Egyiküket azóta elengedték.

Mint kiderült, a koncert után a stadionon kívül robbanó szerkezetekkel és szúró-vágó fegyverekkel készült vérfürdőt rendezni. Az osztrák hatóságok az amerikai hírszerzéstől kaptak információkat a fenyegetésről, mivel az osztrák törvények nem teszik lehetővé az azonnali üzenetküldő alkalmazások megfigyelését, amelyekkel a gyanúsítottak kommunikáltak. A gyanúsított már korábban rendőri megfigyelés alatt állt, mert szoros szálak fűzték egy iszlamista hálózathoz. Az osztrák belügyminisztérium szerint a 18 éves gyanúsított ugyanabból a körből származik mint a fő gyanúsított, egy 19 éves, észak-macedón származású osztrák állampolgár.

Taylor Swift The Eras Tour következő állomása Londonban lesz, az énekesnő pedig kárpótolni szeretné az elkeseredett rajongóit, aki a terrorfenyegetettségek miatt az elmúlt napokban nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Csütörtökön azonban már Londonban lép fel a sztár, és előreláthatólag öt koncertet ad majd a Wembley Stadionban, amivel az európai turnéja is véget ér. Az énekesnőt és a stábot is az elmúlt napokban rengeteg stressz érte, ezért úgy döntött, hogy a Londonban található Annabel’s klubban egy bulit szervez a kollégáinak, amivel kárpótolni akarta őket az elmaradt bécsi koncertek miatt.

London polgármestere mindenkit megnyugtatott, ugyanis állítása szerint a koncerteket zavartalanul le tudják majd bonyolítani a városban, arra viszont felhívták a rajongók figyelmét, jegy nélkül ne közelítsék meg a Wembley környékét, mivel lezárásokra lehet számítani, azok pedig, akik nem rendelkeznek érvényes jeggyel, ők a stadiont sem tudják majd megközelíteni - osztotta meg a Page Six.

A bejelentés szerint a 19 éves, észak-macedóniai származású fiatal pokolgépekkel és szúró-vágó fegyverekkel felszerelkezve készült vérfürdőt rendezni Taylor Swift bécsi koncertjén. A gyanúsítottnak nem volt koncertjegye, és az Ernst Happel stadion közelében készült támadásra. A hatóságok szerint hűségesküt tett az Iszlám Állam terrorszervezetnek, majd miután elfogták, beismerő vallomást tett.