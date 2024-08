Ted Lasso negyedik évada: minden, amit eddig tudni lehet a folytatásról

A Ted Lasso című sorozat fő témája a sport, a főszerepben Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt és Joe Kelly ltáhatók. A történet középpontjában az amerikaifutball-edző Ted Lasso áll, akit Sudeikis játszik a háromévados sorozatban. Lassót a történetben leszerződtetik Londonba egy angol labdarúgócsapathoz edzőként, a csapat tulajdonosa titokban pedig azt reméli, tapasztalatlansága miatt kudarcot vall, viszont optimista vezetési módszerei váratlanul sikeresnek bizonyulnak, ezzel meglepve mindenkit, aki bukását várja.

Jason Sudeikis a legjobb színésznek járó Golden Globe-díjjal, amit a Ted Lasso főszerepéért nyert el

A Ted Lasso első évada 2020. augusztus 14-én,a második évad 2021. július 23-án, a harmadik 2023. március 15-én debütált az Apple TV+ műsorán, és nagyon úgy tűnt, hogy ezzel meg is volt a sorozat lezárása. Most mégis meglepő hírek érkeztek a Ted Lasso negyedik évada miatt, nagyon úgy tűnik, hogy mégis folytatást kaphat a történet annak ellenére is, hogy az utolsó évadot elég gyengének tartották a kritikusok.

A Ted Lasso hatalmas sikerrel debütált, hiszen az első évadot követően 20 Primetime Emmy-díjra jelölték. Ezzel az Emmy-díj történetében – vígjátéksorozatént – rekordot döntött, mint legtöbb jelölést szerző első évad. Megnyerte a legjobb vígjátéksorozatnak járó Emmy-díjat, Jason Sudeikist, Waddinghamet és Goldsteint pedig kiemelkedő színészi alakításaikért díjazták. Sudeikis egy Golden Globe-díjat is elnyert a legjobb férfi főszereplő (musical- vagy vígjátéksorozat) kategóriában a Ted Lasso címszerepéért.

A Ted Lasso szereplői a 73. Emmy-gálán

Jöhet a Ted Lasso negyedik évada

A Ted Lasso negyedik évad zöld utat kap, erősítette meg a Variety. A Warner Bros. Television felvásárolta az eredeti szereplők jogosultságát, így Hannah Waddingham, Brett Goldstein és Jeremy Swift szinte már biztos, hogy visszatér. Úgy tudni, hogy Jason Sudeikis is részt vesz majd a folytatsában, egyelőre még nem tudni, milyen minőségben, de a hírek szerint producerként is. A Warner Bros. TV egyelőre nem kívánt nyilatkozni a terveikről.

Waddingham, Goldstein és Swift visszatérése már azért ismert, mert ők brit Equity szakszervez tagjai, így más szerződésük van, mint az amerikai SAG-AFTRA szereplőgárdának, ahová a főszereplő Sudeikis is tartozik, az ottani tárgyalások még hátra vannak, hogy biztosat tudjanak mondani a negyedik évadról.