Tíz érdekesség az István, a királyról

Az augusztus 20-i ünnepségek elengedhetetlen darabja az első magyar rockopera, amelyet több mint negyven éve mutattak be a Városligetben, de azóta újabb verziói is megtalálták a közönségüket. A közmédia műsorán idén is látható lesz az István, a király, amelyről összeszedtünk tíz érdekességet.

1. Az István, a király ősbemutatójára 1983. augusztus 18-án került sor a városligeti szánkózódombon, amelyet az előadás nagy sikere miatt kezdett el Királydombnak hívni a közönség – ma pedig már ez a hivatalos neve is. István, a király - az operaváltozat

Fotó: Operaház 2. A kezdeti plakátokra csak I. István király díszes monogramját nyomtatták, a jegy pedig 150 forintba került – ami a korszakban drágának számított, de így is hamar elfogyott az összes. A tervezett hat előadásból így végül hét lett, a főpróbát is belevették. 3. Az Illés együttes tagjai Boldizsár Miklós íróval már a hetvenes években ötleteltek egy magyar rockoperáról, és eleinte még egy másik neves történelmi alakunk, Attila is szóba került – vagyis az István, a király lehetett volna akár Attila, a hunok királya is, de az alkotók végül egyöntetűen Szent István mellett döntöttek. 4. Eredetileg a bemutató helyszíne is más lett volna, először az óbudai amfiteátrumban akarták színre vinni – az azonban kicsinek bizonyult. A villamostávvezeték-oszlopból kialakított, hatalmas keresztet még az eredetileg tervezett helyszínre készítették, onnan szállították át a Városligetbe. 5. A hanglemezgyártó vállalat nem bízott a vállalkozás sikerében, ezért nem adta ki előre a hanganyagot tartalmazó duplalemezt. A királydombi előadásokat ezzel szemben öt kamerával rögzítették Koltay Gábor rendezésében, ebből készült a későbbi film. (A zenei album végül egyébként az egyik legsikeresebb magyar kiadvány, gyémántlemez lett.) Lapozzon, a fele még hátravan!

