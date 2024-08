Mindenki őt nézte, óriási dekoltázzsal bulizott Tolvai Reni - fotó

A Megasztár győztese most épp Szerbiában van - Instagram-sztoriban számolt be arról, hogy utazik, majd posztolt arról is, micsoda dugóban állnak. Tolvai Reni szombat este azonban már vidám volt és felszabadult, ruhája pedig vonzotta a férfiak tekintetét. Itt az új képe:

Tolvai Reni

Fotó: instagram.com/tolvaireni/

Tolvai Reni az utóbbi napokban rengeteg bikinis fotót és videót tett közzé magáról az Instagramon, akkor Görögországban volt: egy piros fürdőruhában mutogatta magát, majd Zákinthoszról jelentkezett be egy rózsaszín felsőben. Nézze meg pár ottani képét!

Tolvai Reni Görögországban

Fotó: Instagram/Tolvai Reni

Tolvai Reni Görögországban

Fotó: Instagram/Tolvai Reni / Instagram/Tolvai Reni

Tolvai Reninek nemrég egyébként Lotfi Begivel jelent meg közös dala, de mostanában például Simon Amanda divattervező diplomamunkáihoz is állt modellt, akkor egy átlátszó felsőben is megmutatta magát melltartó nélkül – miközben egy szórakozóhelyen cowgirl jelmezben hergelte a férfiakat.

