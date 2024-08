Betörtek Tom Hanks és felesége otthonába

Az eset még néhány héttel ezelőtt történt, azonban csak most került nyilvánosságra. A TMZ információi szerint fényes nappal törtek be Tom Hanks és felesége, Rita Wilson Los Angelesben található birtokára. A pár nem tartózkodott otthon, amit vélhetően a tolvajok is kifigyelhettek. A tettesek úgy jutottak be a hatalmas ingatlanba, hogy betörték az ablak egyik üvegét, mire megszólalt a riasztó. Azonban még ez sem riasztotta el őket.

Habár nem a összes helységbe sikerült bejutniuk, még így is számos értékes dolgot loptak el, azonban a teljes lista még nem került nyilvánosságra. A lap információi szerint viszont nem az értékes tárgyak, hanem Tom Hanks és Rita Wilson voltak a fő célpontok. Az ügyben a rendőrség jelenleg is nyomoz, akik azt a tájékoztatást adták, hogy az elkövetők egy helyi betörőcsapat egyike lehetett, akik mostanában a környéken garázdálkodnak.

A hatóságok jelenleg is az érintetteket hallgatják ki, még nem tartóztattak le senkit.

Nem a házaspár volt az egyetlen híresség, akikhez betörtek, ugyanis Bhad Bhabie, Sarah Hyland és Marlon Wayans szintén hasonlóan járt.

A TMZ forrásai szerint a bűnözők egyre bátrabbak, akik a saját otthonukban kínozzák és kötözik meg az áldozatokat, sőt, még a gyilkosságtól sem rettennek el. Úgy tűnik, ez az eset is végződhetett volna tragédiával, a párnak pedig szerencséje volt, hogy nem tartózkodtak otthon.

Személyiségi jogok miatt perel

Tom Hanks beperelte a céget, amely felújítási munkálatokat végzett hétvégi házában. Az Oscar-díjas színész állítja: a cég munkatársai nyilvánosságra hozták a hegyi lak pontos címét, holott szerződésben rögzítették: ezt az információt - Hanks személyiségi jogaira hivatkozva - a társaságnak bizalmasan kell kezelnie.

Tom Hanks és felesége, Rita Wilson azt követően perelte be a céget, hogy az korábban mintegy 400 millió forintnak megfelelő összegű követeléssel bírósághoz fordult azt állítva, hogy Hanks nem fizette ki a felújítás teljes költségét.

Hanks állítja, ezért "csillagászati összeget" kell majd fizetniük. Az enélkül is igen tehetős színész nemrégiben eldöntötte, nem foglalkozik többé a rendezéssel, színészként viszont a szakma olyan meghatározó személyiségeitől kapott felkéréseket, mint a Coen fivérek, Steven Spielberg vagy Robert Zemeckis.