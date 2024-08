Váratlan fordulat Törőcsik Mari házával kapcsolatban

Törőcsik Mari a velemi otthonában élt, ott ahol többször is hangoztatta, hogy számára ez jelenti a nyugalmat és a békét. Az otthona 2021 óta zarándokhelyként működött amit a mai napig rendszeresen látogatnak az emberek. Sokan szeretnék látni azt a kertet, melyről oly sokat beszélt a művésznő, a teraszt, ahol még egy külső konyhát is kialakíttatott, és ahol vendégségeket tartott az aktívabb éveiben. Azonban egyelőre ezeket senki sem láthatja, ugyanis

Törőcsik Mari otthonának az ajtaja zárva van a halála óta.

Ennek ellenére a rajongói gyakran elhelyeznek egy szál virágot vagy mécsest a kapu előtt, ezzel is tisztelegve a háromszoros Kossuth-, és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő emléke előtt - írtuk korábban.

Törőcsik Mari

Fotó: MTVA

Tavasszal kiderült, hogy a házat eladták. Az új tulajdonosról annyit lehet tudni, hogy Velemben él, és turizmussal foglalkozik. Rendben tartja a legendás színésznő szeretett házát, és az is előfordulhat, hogy később tervez majd több szobát is kiadni. Erre enged következtetni az a hirdetés is, ami Törőcsik Mari szeretett házának kapujára került fel: kiadó szobákat hirdetett a tulajdonos. A helyiek azt hitték, hogy apartman lesz a velemi házból, azonban a tulaj azt állítja, hogy csak a környékbeli bérelhető szobákat szerette volna ilyen módon reklámozni.

De mi a helyzet most a házzal? Kiderül, lapozzon!