Újabb fejlemények érkeztek Törőcsik Mari velemi otthonáról

Törőcsik Mari a velemi otthonában élt, ott ahol többször is hangoztatta, hogy számára ez jelenti a nyugalmat és a békét. Utolsó kívánsága, miszerint még tavasszal szeretne a hatalmas fái között pihenni már nem teljesült. Az otthona 2021 óta zarándokhelyként működött amit a mai napig rendszeresen látogatnak az emberek. Mindenki szeretné látni azt a kertet, melyről oly sokat beszélt a művésznő, a teraszt, ahol még egy külső konyhát is kialakíttatott, és ahol hatalmas partikat tartott az aktívabb éveiben. Azonban egyelőre ezeket senki sem láthatja, ugyanis Törőcsik Mari otthonának az ajtaja zárva van a halála óta. Ennek ellenére a rajongói gyakran elhelyeznek egy szál virágot vagy mécsest a kapu előtt, ezzel is tisztelegve a háromszoros Kossuth-, és kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő emléke előtt.

Tavasszal kiderült, hogy a házat eladták. Az új tulajdonosról annyit lehet tudni, hogy Velemben él, és turizmussal foglalkozik. Rendbe tartja a legendás színésznő szeretett házát, és az is előfordulhat, hogy később tervez majd több szobát is kiadni. Erre enged következtetni az a hirdetés is, ami Törőcsik Mari szeretett házának kapujára került fel: kiadó szobákat hirdetett a tulajdonos. A helyiek azt hitték, hogy apartman lesz a velemi házból, azonban a tulaj azt állítja, hogy csak a környékbeli bérelhető szobákat szerette volna ily módon reklámozni, azonban a hirdetést már el is távolította - számolt be róla a Best magazin.

A 86 évesen meghalt Törőcsik Mari több mint hat évtizeden át volt a magyar filmművészet meghatározó színésznője – a még főiskolásként forgatott Fábri-remekmű Körhintától Mészáros Márta Aurora Borealis – Északi fény (2017) című drámájáig mintegy 180 filmben és tévéjátékban szerepelt, s azon kevés magyar színészek közé tartozik, akinek tehetségét a rangos cannes-i filmfesztiválon is elismerték, ráadásul kétszer is.

Utcát is elneveztek róla

A képviselő-testület még korábban megszavazta, hogy egy új építésű házakból álló utca kapta Törőcsik Mari nevét Velemben, ahol a színésznőnek az 1970-es évek óta volt háza, utolsó éveiben a legtöbb idejét ott töltötte. Az ünnepélyes avatást Törőcsik Mari halálának második évfordulóján, tavaly április 16-án tartották meg, a névadás azonban már előtte megtörtént.