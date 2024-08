Jöhet a baba a Nagy Őnél, különleges útra indul barátnőjével

A Tények Plusznak nyilatkozott Tóth Dávid, akit a tévéző az Exatlon, a Dancing with the Stars, A Nagy Ő mellett az Ázsia Expresszben is láthatott. Elmondta, hogy Erdélybe utaznak, szerelme családjához. Édesanyját és testvérét már ismeri a sportoló, de az erdélyi rokonságból azért nem mindenkit, így már nagyon várja az utat.

Tóth Dávid és szerelme

Fotó: TV2

A kapcsolatukról annyit mondott, hogy "intenzív volt az ismerkedés", nagyon jóban vannak, "zökkenőmentes a kapcsolat." Bevallotta, hogy beszélgetnek a családalapításról, szerinte jó irányba halad a kapcsolatuk.

Másfél hónappal ezelőtt vállalta fel új partnerét, legalábbis a közösségi médiában, persze ismerősei már tudtak arról, hogy nem egyedül él. "Tulajdonképpen eddig sem titkoltuk, hogy együtt vagyunk, de el kellett jutnunk egy bizonyos szintre, hogy ne csak a barátok és a család tudjon rólunk. Fél év után kijelenthetem, hogy biztos lábakon áll a kapcsolatunk, azonban továbbra sem szeretnék túl sokat megosztani a kapcsolatunkról" - mondta a világbajnok, olimpiai ezüstérmes magyar kajakozó másfél hónapja.

"Egyikünk részéről sem volt ez egy tudatos párkeresés.

Véletlenül botlottunk egymásba.

Ugyanabba az edzőterembe jártunk, a csoportos órákon többször találkoztunk. Mindig jó a hangulat, beszélgetünk egymással, és valahogy kialakult, hogy Timivel különösen jól megértjük egymást. Végül decemberben elhívtam randizni, és onnantól már magától alakult minden" - folytatta.

Itt a TV2 riportja:

A műsorban választottak, utána szétmentek

Mint ismert, három A Nagy Ő után hosszabb pihenőre ment a műsor a TV2-n, majd sok évvel később a sportoló Tóth Dáviddal tért vissza. A következő évadban a színész Árpa Attila próbálta megtalálni a szerelmet, majd legutóbb a milliárdos üzletember, Jákob Zoltán válogatott a nők között. A romantikus párkereső műsor csak fellángolásokat hozott, egyik férfi sem maradt később a választott nővel - erről itt írtunk korábban.