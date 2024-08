Párkapcsolatáról beszélt Tóth Andi

Tóth Andi az énekesi karrierjét ugyan feladta, de azóta is sok mindennel próbálkozott, többek között főzőcsatornát indított a YouTube-oldalán – ahol azonban nemcsak a főzésre koncentrál: olykor a magánéletéről is beszél, miközben a követői kérdéseire válaszolgat.

Tóth Andi ébredés után

Fotó: Instagram/Tóth Andi

Nagyon sokan kérdezitek, hogy van-e valakim, úgyhogy ezt most szeretném leszögezni: nem, nincs senkim. Csak a kutyám van"

– mondta legutóbb.

Az énekesnő ez után arra a kérdésre is felelt, hogy boldog-e így: "Nagyon örülök, hogy úgy válaszolhatok erre a kérdésre, hogy igen, nagyon boldog vagyok és kiegyensúlyozott. De visszanézve sem csinálnék semmit máshogy, így volt jó minden. Ha valamit megváltoztatnánk, még a végén valami máshogy sülne el, az ismeretlen pedig mindig bizonytalan. Jó ez így" – magyarázta.

"Én szeretek boldog lenni, tehát jó ez így.

Nyilván hiányzik a zene, nagyon szeretem a zenét, ezért is próbálom minél több ilyen projekttel kitölteni a szabadidőmet. De ettől függetlenül sokkal jobban érzem így magam.

Azt is kérdeztétek, hogy mi volt életem legjobb döntése: az, hogy visszavonultam. Mert van az, amit nagyon szeretnél, és van az, amire szükséged van. Nálam a zene pont ilyen volt, mert nagyon szerettem volna ezt a szakmát, de a testem és a lelkem úgy döntött, hogy nem erre van szükségem" – mondta még a videójában Tóth Andi.

Ilyen volt Tóth Andi legkínosabb randija

Az énekesnő a csatornáján nemrég élete talán legkínosabb randevújáról is mesélt, amikor váratlanul a férfi barátnője is megjelent a találkozón. Később azt is elárulta, hogy egyáltalán milyen randevúkat szeret vagy nem szeret, és valóban nincs könnyű dolga annak, aki őt akarná meghódítani.

"Első randi, étterem... Hát, sokat eszek, szóval nem fogja megérni. Nem tudom eldönteni egyébként, hogy egy étterem, az jó helyszín-e első találkozóhoz, mert én ennék, a csávó meg kérdezget" – elmélkedett Tóth Andi. Mostani kérdezz-felelek videóját megnézheti itt: