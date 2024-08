Ezért nincs barátja Tóth Andinak

Tóth Andi utoljára Marics Petivel vállalta fel kapcsolatát a nyilvánosság előtt, azonban a kapcsolat nem érhetett túl szép véget, mert egyértelmű, hogy nem maradtak jó viszonyban. Az egykori sztárpár a számtalan pletyka ellenére a mai napig nem árulta el, valójában miért ért véget a szerelem, most Tóth Andi azonban rájött arra, általában mi vet véget a kapcsolatainak.

Tóth Andi az énekesi karrierjétől ugyan visszavonult, de azóta sok dologgal próbálkozik, így főzőcsatornát is indított a YouTube-oldalán, ahol nemrég élete egyik legkínosabb randevúját is elmesélte, amikor egy szerelmi háromszögben találta magát harmadik félként, és ezt onnan tudta meg, hogy váratlanul megjelent a férfi barátnője is a találkozón. Majd később arról is beszélt, hogy milyen randevúkat nem szeret, és valóban nincs könnyű dolga annak, aki az ő fejét akarja elcsavarni.

Első randi, étterem... Hát, sokat eszek, szóval nem fogja megérni. Nem tudom eldönteni egyébként, hogy egy étterem az jó helyszín-e első találkozóhoz, mert én ennék, a csávó meg kérdezget.

- magyarázta az egykori énekesnő, aki most arra is rájött, milyen férfiak nem kellenek neki egyáltalán, és mi az, ami véget vetett az eddigi kapcsolatainak.

Pont az vagyok, aki hisz a horoszkópokban, de a kapcsolatoknál mindig úgy voltam vele, hogy azért csak nem egy horoszkóp miatt fogom azt mondani, hogy nem. De azt kellett volna.

Az exeim pedig mind levegő jegyűek voltak. Szóval ha még egy levegő jegyű férfit meglátok, biztos nem hagyom magam. Nekem vagy egy másik föld kell, vagy víz, a tűz sem nekem való. De mindenkinek vannak rossz döntései" - magyarázta YouTube-csatornáján Tóth Andi, aki most rájött, valóban van valami a csillagokban, és ezentúl igyekszik rájuk hallgatni, ugyanis még mindig szingli.

Tóth Andi két dologra is visszavezette, miért nincs barátja

Fotó: https://www.instagram.com/tothandi.andee/

Valódi származásáról is beszélt

Tóth Andi nemcsak a horoszkópban látja a megoldást, hanem abban is, hogy valójában milyen temperamentuma van, és nagyon fontos szerinte a valódi gyökereinek felkutatása ahhoz, hogy megérse, miért olyan, amilyen. Ezért el is végeztetett egy DNS-tesztet, amiből kiderült, milyen sokszínű családfája van.

Anyukám azt mondta, hogy az ő részéről vannak oroszok a családban, ezért úgy gondoltam, hogy ha megcsinálom a DNS tesztet és kiadja, hogy van bennem orosz, akkor elhiszem. És így is lett, kimutatta az oroszt, románt, valamennyi magyart és 11%-ban a törököt.

Bár azt hittem, hogy valami latina leszek, mondjuk spanyol, vagy legalább olasz, de nem, gyros-os vagyok. Viszont az orosz részemtől semmi mást nem örököltem, csak a temperamentumomat és a vodkát" - magyarázta videójában Tóth Andi, aki szerint a későbbiekben fontos lesz számára egy jól működő kapcsolathoz az, hogy saját magát is megértse.