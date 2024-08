Tóth Gabi nem kegyelmez: Videót készítettem, viszem a bíróságra!

Mint írtuk, nagyon durva hozzászólást kapott Tóth Gabi, aki pár nappal ezelőtt egy TikTok-videóban sírva beszélt erről a jelenségről, és elmondta, hogy nála most telt be az a bizonyos pohár, nem tűr tovább. Az énekesnő akkor azt is kijelentette, hogy bíróságra megy, hátha elejét tudja venni a további tűrhetetlen stílusú kommentároknak, amit évek óta el kell, hogy viseljen.

Nem meglepő, hogy most így döntött, ugyanis már a pomázi nyári táborát is feljelenthették, hiszen szigorú ellenőrzést kaptak, mert valaki jelentette őket.

Tudtuk, hogy lesznek rosszindulatú emberek, akik mindent megtesznek azért, hogy ellehetetlenítsenek minket.

Kaptunk is egy ellenőrzést a hatóságtól: bejelentés érkezett hozzájuk, hogy mindenképpen menjenek el vizsgálódni Tóth Gabi és Papp Máté Bence táborába" - magyarázta Tóth Gabi, aki viszont örömmel vette az ellenőrzést, hiszen jól tudta, minden kritériumnak megfelelnek, sőt még dicséretet is kaptak.

Tóth Gabi már a táborban is szembesült azzal, mennyi fiatalt ér verbális bántalmazás, leginkább az online térben, hiszen sokan fordultak hozzá tanácsért, ő hogyan tudja ezeket kezelni. Valószínűleg most ez is motiválta őt, hogy gátat szabjon az arctalan kommentelők rosszindulatának, és nem akarja, hogy innentől ez következmények nélkül maradjon.

Bár a legújabb információk szerint a felháborító hozzászólást író felhasználó profiljáról törölte a tartalmakat, mert valószínűleg eljutott hozzá az információ, hogy az énekesnő bírósághoz fordul. Tóth Gabi azonban nem enyhül irányába, továbbra is tartja magát az eredeti tervhez.

Én lennék a legboldogabb, ha elindulna valamiféle változás!

Hiszen gondoljanak csak bele: egy közszereplőnek - tudjuk - többet kell tűrnie, mint egy civil embernek" - kezdte Tóth Gabi, majd hozzátette, nemcsak magáért, hanem a fiatalokért is szeretne kiállni, akik gyengébbek lelkileg, és tragédiával végződik a történetük, hiszen egyre többen tesznek kárt magukban a piszkálódók miatt.

Ne értsenek félre, én nem azért "hisztizek" hogy engem mindenki szeressen.

A szívem mélyéről mondom, hogy teljesen elfogadom, ha valakinek nem vagyok szimpatikus. A nemtelen bántást azonban nem vagyok hajlandó és köteles sem eltűrni. És mostantól nem is teszem.

Már felvettem a kapcsolatot egy büntetőjogásszal, az illetőt, akiről a videót készítettem viszem a bíróságra még akkor is, ha hallom, hogy eltűnt az internetről... majd a rendőrség beazonosítja.

És ugyanezt fogom tenni minden olyan kommentelővel, akik átlépik a vörös vonalat. Ha ebből a példából csak egyetlen ember tanul, ha csak egy gyűlölködő komment a billentyűzetben marad, már megérte a harc" - zárta a Bors érdeklődésére Tóth Gabi, aki kitart terve mellett, mert úgy gondolja, csak így érhet el változást.