Tóth Gabi keményen üzent azoknak, akik ellene fordultak

Mint írtuk, Tóth Gabi is szerepel a TV2-n szeptember 7-én induló Sztárban sztár All Stars műsorában. "Megszámlálhatatlan gratulációt kaptam tőletek , amiért nagyon hálás vagyok! Szemeim is bepárásodtak tegnap, amikor olvastam üzeneteitek. Természetesen a 'másik oldal' is nagyon lángra kapott, de mit érdekel engem, amikor ennyien szerettek és velem vagytok! Nekik üzenem, hogy tovább lehet lapozni és nem kell velem foglalkozni" - írta az énekesnő.

Tóth Gabi

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

"A kutyák ugatnak, a karaván halad... szóval tudom, nem erre számítottak… de sokkal több jó ember van és velük szeretnék foglalkozni! Hálás vagyok, hogy újra szereplője lehetek a Sztárban Sztár All Starsnak, ismét beleadok mindent!

Már anyai erővel és egy igazi támogató társsal vágok neki ennek a csodás és kihívásokkal teli kalandnak!

Legyetek velem és ti se foglalkozzatok a károgókkal! Magukkal van bajuk! Mert aki jóban van önmagával, az nem bánt másokat!" - vélekedett Tóth Gabi.

