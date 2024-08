Eddig nem látott fotók kerültek elő Tóth Gabiról és Papp Máté Bencéről

Tóth Gabi és a párja, Papp Máté Bence sűrűn osztanak meg közös fotókat a közösségi oldalaikon, ezúttal utóbbi mutatott magukról csókolózós, ölelkezős képeket egy Instagram-sztoriban. Nézze meg a két felvételt!

Papp Máté Bence fotói Tóth Gabival:

Fotó: AFP - Pamela L. Bonner via X / Instagram/Papp Máté Bence

Fotó: Instagram/Papp Máté Bence / Instagram/Papp Máté Bence

Perre készül Tóth Gabi

Tóth Gabit a válása után sokan támadták hirtelen jött új kapcsolata miatt, nemrég pedig azt is bejelentette, hogy a bírósághoz fordul egy különösen durva, rosszindulatú komment miatt. Az énekesnő egy TikTok-videóban sírva beszélt a jelenségről, és elmondta, hogy nála betelt az a bizonyos pohár, nem tűr tovább. Ugyanebben a videóban közölte, hogy perelni akar, hátha elejét tudja venni a további tűrhetetlen stílusú hozzászólásoknak, amelyeket évek óta el kell tűrnie.

Az újabb információk szerint a felháborító hozzászólást író felhasználó törölte a profiljáról a tartalmakat, mert valószínűleg eljutott hozzá az információ, hogy az énekesnő bírósághoz fordul. Tóth Gabi azonban nem enyhült meg, továbbra is tartja magát az eredeti tervhez.

Én lennék a legboldogabb, ha elindulna valamiféle változás!

Hiszen gondoljanak csak bele: egy közszereplőnek – tudjuk – többet kell tűrnie, mint egy civil embernek... Ne értsenek félre, én nem azért »hisztizek«, hogy engem mindenki szeressen. A szívem mélyéről mondom, hogy teljesen elfogadom, ha valakinek nem vagyok szimpatikus.

A nemtelen bántást azonban nem vagyok hajlandó és köteles sem eltűrni.

És mostantól nem is teszem. Már felvettem a kapcsolatot egy büntetőjogásszal, az illetőt, akiről a videót készítettem viszem, a bíróságra még akkor is, ha hallom, hogy eltűnt az internetről... Majd a rendőrség beazonosítja. És ugyanezt fogom tenni minden olyan kommentelővel, aki átlépi a vörös vonalat. Ha ebből a példából csak egyetlen ember tanul, ha csak egy gyűlölködő komment a billentyűzetben marad, már megérte a harc" – magyarázta nemrég Tóth Gabi, akit a Papp Máté Bencével közös nyári tábora miatt is feljelentett valaki.