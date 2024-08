Tóth Gabi és Papp Máté Bence kapcsolatát próbára tette az idei nyár

Tóth Gabi és Papp Máté Bence a nyáron közös tábort szerveztek, és bár meglehetősen sok volt ebben a kihívás, úgy érzik, minden nagyon jól sikerült és a kapcsolatuk is csak erősödött ez idő alatt. "Nagyon csodás nyarunk volt, nagyon jól érzem magam, és olyan jó, hogy olyan sok új dolgot megvalósíthattam, amit nagyon régóta szerettem volna" – kezdte Tóth Gabi.

Tóth Gabi és Papp Máté Bence a nyáron közös tábort szerveztek

Hozzátette, midehhez neki egy olyan társ kellett, akivel közösek ezek a célok. A táboruk szerinte fantasztikusan sikerült. "Több szülő is úgy jött oda a végén, hogy nem tudják mit csináltunk a gyerekével, ő egy félő, szorongó gyerkőcöt hozott hozzánk és egy felszabadult, vidámat visz haza. Ez nekem egy olyan motiváló erő, engem azóta is feltölt és ezt a Máténak is köszönhetem, mert egyedül nem mertem volna egy ilyet megalkotni" - részletezte.

Papp Máté Bence most még szerelmesebb Tóth Gabiba

Papp Máté Bence is nagyon elégedett, a tábori élmények mellett pedig szerelmet vallott a Borsnak adott interjúban Tóth Gabinak. "Ez volt az első közös nagy munkánk, bátran mondhatom, hogy nagyot vállaltunk. Akik jöttek, táborozók, ők mind nagyon kíváncsiak voltak Gabira is. Eleinte nehezen nyíltak meg a gyerekek, és nagyon jó volt látni, hogy szép lassan le tudtuk hámozni róluk ezeket a zártságokat, látni, hogyan tudnak felszabadulni. Látni, ahogy mint egy igazi tyúkanyó, terelgeti a vendégeket, mindenkiről gondoskodik, mindenkihez van egy kedves szava!

Tudom, hogy Gabinak is vannak félelmei, vannak rigolyái, de nagyon izgalmas volt együtt leküzdeni ezeket. De persze senkinek nem lehet segíteni, ha nem akar! És bevallom, hogy én most szerettem beléd nagyon!

Mert ugye együtt vagyunk egy éve, jönnek dolgok, de a hétköznapokban ezeket tudod tartani a korod miatt, az elmúlt éveid miatt. De egy ilyen táborban, egy ilyen munkafolyamatban minden kijön! És belőlünk is kijött, de felül tudtunk kerekedni a problémákon, nehézségeken és fantasztikus önmegvalósítás volt, amit Gabi ott véghez vitt. És ezért mondom, hogy nagyon büszke vagyok rá, elképesztő, amit csinált!" - áradozott.