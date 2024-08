Tücsi hatalmas mellei minden oldalról kilógnak a bikinifelsőből

Tücsi továbbra sem fogja vissza magát, újabb szexi, bikinis képpel nyűgözi le azokat, akik az Instagramon követik az életét. "Nem vagyok felkészülve arra, hogy véget érjen a nyár… Hiába rohanós, szétszakadós, ovi nélküli, olykor extrán forró. Nincs időszak, amit jobban szeretnék az évben. Hát ez van…" - írta oldalán a modell-műsorvezető, aki szexi bikinifelsőben napozik egy medencében.

Tücsi imádja a nyarat

Tücsi az egész nyarat bikiniben töltötte

A szexi modell néhány hete egy sokat mutató, bikinis képpel nyitotta az idei szezont: a tenerifei napozáshoz egy nagyon kicsi, szinte semmit nem takaró bikinit választott, amiből kiesnek a hatalmas mellei.

Úgy tűnik, továbbra is nagyon élvezi, hogy az ilyen jellegű képek után rengeteg bókot kap, az oldalán most is sorra jelennek meg a dicsérő kommentek. A modell, műsorvezető tényleg elképesztően jó formában van, nem csoda, hogy időről időre levetkőzik és megmutatja hibátlan alakját. Tücsi nem egy szégyellős típus, nemrég szintén a melleit mutogatta a követőinek, akkor egy fekete felsőben pózolt, később egy nagyon forró, piros szettel jelentkezett.

