Bemutatta a TV2 az Ázsia Expressz legújabb sztárjait - galéria

Nem kell tovább várni, szeptember 1-jén, vasárnap este útjára indul az Ázsia Expressz ötödik évada. Az ázsiai földrészre visszatérve a TV2 szuperprodukciójában ezúttal nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén, hogy megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a 15 millió forintos fődíjért. Ráadásul a nem mindennapi verseny alakulásába most először a nézők is beleszólhattak. így az is kiderül, melyik párosnak szurkoltak legtöbben, kiknek az indulását könnyítették meg a beérkező szavazatok.

A TV2 idén immár ötödik alkalommal tűzi műsorára közönségkedvenc kaland-realityjét, az Ázsia Expresszt. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készült szuperprodukció ezúttal a Fülöp-szigeteken kezdődik, majd pár hét múlva Tajvanban ér véget. Az idei széria ráadásul minden eddiginél nagyobb kihívást tartogatott a sztárpárok számára. Hamarosan indul a népszerű műsor a TV2-n

Fotó: Havran Zoltán - Magyar Nemzet A sztárpárok már belenézhettek az első részbe Az ázsiai kalandban ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi versenynek az Ázsia Expressz sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti, Sáfrány Emese és Béres Anett, Jolly és Szuperák Barbara, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián, Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende. A csapathoz pedig egy nem várt fordulattal csatlakozik majd Dárdai Blanka és L.L. Junior is.

A műsor történetében először a nézők is beleszólhattak a verseny alakulásába. A tavasszal, a forgatás indulása előtt beérkező szavazatok döntöttek arról, kinek indul nehezebben, kinek könnyebben a verseny. Szeptember 1-jén kiderül, melyik páros rajongótábora biztosította be az egyszerűbb indulást kedvenceiknek, de arról szó sincs, hogy bárki kényelmes utazásként emlékszik vissza az ázsiai megmérettetésre. Minden sztárpár olyan kihívások elé került, amire nem számított, legyen szó a fizikai határok feszegetéséről vagy a mentális terhelésről. Az Ázsia Expressz fődíját megszerezni ezúttal sem volt egyszerű feladat. Az izgalmas, szórakoztató és olykor drámai pillanatok mellett a legújabb epizódokból az is kiderül majd, hogy az embert próbáló kaland ezúttal összekovácsolta-e a párosokat, vagy éppen eltávolodtak egymástól a nem mindennapi élethelyzetek és konfliktusok miatt. Ázsia Expressz kibeszélő műsor is lesz A szeptember 1-i kezdés után minden hétköznap este folytatódik a kaland, péntek esténként pedig a korábbi évekhez hasonlóan ismét jelentkezik majd az Ázsia Expressz kibeszélő műsora is. Szeptember 1-jén nem csak az Ázsia Expressz első epizódja miatt lesz érdemes a TV2-re kapcsolni, az őszi szezon kezdéseként bemutatkozik a Kísértés című reality is, melyben négy pár teszi próbára szerelmét.

