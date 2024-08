Nyolcadik születésnapját ünnepli a TV2 Csoport négy kábelcsatornája

Három csatornát indított 2016 augusztusában a TV2 Csoport, a Spíler TV, az Izaura TV és a Zenebutik után szeptemberben jött a Prime. A nézők láthatóan megszerették a specifikus tartalmakat, amit a legfrissebb adatok is bizonyítanak. 2024 első féléves nézettségi adatai szerint a Prime az 5. legnézettebb kábelcsatorna volt a 18-59 éves nézők körében, teljes napon. Az Izaura 1,3%-os átlag közönségaránnyal a középmezőnyben zárt a csatornák nézettségi versenyében. A Spíler 1 és a Zenebutik szintén növelte a TV2 Csoport kumulált közönségarányát az első félévben.*

2016. augusztus 13-án egy élő Hull City – Liecester City Premier League meccsel indult el a Spíler TV. Az elmúlt nyolc évben folyamatos fejlődés után, immár két csatornával és jelentős digitális platformmal szolgálja ki a sportimádók kedvenceit a kábelcsatorna.

A 2016-ban megszerzett angol Premier League továbbra is a kínálat koronaékköve,

míg ezen felül 2018 óta a spanyol La Liga otthona is a TV2 Csoport férfias szórakozást kínáló csatornáin van. A lassan közel egy évtized alatt végig prémium sportjogok birtokosaként fejlődött a Spíler brand - írta közleményben a TV2 Csoport.

A Spílerek jövője is tartalmas lesz, hiszen hosszútávú szerződéseket kötött a csatorna, így látható lesz a Premier League, Emirates FA-kupa (Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal), a Nemzetek Ligája vagy éppen az európai válogatottak selejtező meccsei is, valamint a La Liga is a kínálat részét képezi. Ezen felül a dinamikusan fejlődő szaúdi liga, és Szoboszlai Dominik csapatának klubtévéje, a Liverpool TV is a Spíler felületein érhető el.

A férfias szórakozást népszerű sorozatok teszik teljessé. A szülinapi hét pedig igazán izgalmas lesz a Spílereken, hiszen csütörtökön este elkezdődik a La Liga 2024-25-ös évada, az augusztus 16-i hétvégén pedig

elindul a Premier League is, Szoboszlai Dominik és a Liverpool szombaton lép majd pályára.

2016. augusztus 14. óta a romantikus kikapcsolódásra vágyók az Izaura TV kínálatában bízhatnak. Régi nagy kedvencek és premierek is garantálják a szerelmes pillanatokat immár 8 éve. A retro kedvelők a mostani kínálatban A szerelem ösvényein kalandozva kapcsolódhatnak ki, szeptember 12-től pedig érkezik egy nagy klasszikus, a Rosalinda, ami 16:55-től lesz majd látható - áll a közleményben.