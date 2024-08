Fehérneműben a TV2 szerencselánya, Sydney van den Bosch - képek

Nem unatkozik mostanában a több TV2-es műsorban látott Sydney van den Bosch. "Az elmúlt négy nap margójára: zöld utat kaptam, így július utolsó hétvégéjén belevetettem magam a nyárba! Voltunk a debreceni Campus Fesztiválon, egyébként babalátogatóba érkeztünk... de kitévedtünk a fesztiválra és be kellett látnunk, hogy kezdünk öregedni. De isteni volt kicsit lazítani, aztán nyakunkba kaptuk az M7-est hogy Opatijába jussunk, ahol 48 órára megállítottuk az időt és nem csak a tengerben hanem a gourmet élményekben is fürdőztünk" - írta lelkesen 223 ezer követőjének az Instagramon.

Insta-sztoriba egy videót is kitett, ebből mutatunk alább két pillanatképet:

Fotó: instagram.com/sydneyvandenbosch/

Fotó: instagram.com/sydneyvandenbosch/

Sydney van den Bosch, aki tavaly ősszel árulta el, hogy elválik Egerszegi Tamástól. Nem sokan lepődtek meg a bejelentésen, ugyanis régóta többen is gyanakodtak rá, hogy megromlott a házasságuk, de ők ezt folyton cáfolták. A Szerencsekerék háziasszonya elárulta később, hogy igazak voltak a híresztelések, sokkal előbb szakítottak, minthogy ők ezt tavaly nyáron elárulták volna. Hét év együttélés után mégis úgy látták jónak, ha vége a viszonyuknak, mivel nagyon sok időt kellett külön tölteniük a különböző életvitelük miatt. Azóta nemcsak a modellre, hanem volt férjére is rátalált a boldogság, nemrég megmutatta új barátnőjét a közösségi oldalán is.

