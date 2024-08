Kiderült a névsor: ők térnek vissza a Sztárban sztár - All Stars évadában

Az eddigi évadokban számtalan versenyző bizonyította, mennyire tehetséges átalakuló művész, legyen az női vagy férfi, hazai vagy külföldi előadó, akinek a bőrébe kellett bújnia. Felejthetetlen pillanatokat okozva ezzel a képernyők előtt ülőknek és a zsűripult mögött helyet foglalóknak egyaránt. Az idei Sztárban sztár All Stars szeretné az eddigieket is felülmúlni, az elő show-k minden eddiginél nagyobb szereplő gardával indulnak, 24 elismert előadó produkciói váltják majd egymást a színpadon.

Akik pedig garantálják mindezt, a női előadók közül: a 2. szériából Keresztes Ildikó, Oláh Ibolya, akit a legutóbbi szezonban láthatott a közönség, az egyik legemlékezetesebb alakításával, anno Jennifer Hudsonként is színpadra lépő Király Linda, Tóth Gabi, Tolvai Reni, Gubik Petra, az egyetlen női nyertes, Völgyesi Gabi a 6. évadból, Sári Évi, aki többek között Vikidál Gyulaként bővölte el a TV előtt ülőket, Cserpes Laura, Opitz Barbi és Orsovai Reni, aki jelenlegi egyik vetélytársát, Tóth Gabit is alakította a 8. szezonban. De minden bizonnyal nagy szenzáció lesz a Puskás Peti és Dallos Bogi házaspár szereplése is.

Puskás Peti mellett a férfiak közül szintén örömmel vállalta újra a szereplést: a 2. évad nyertese Pál Dénes, Vastag Tomi, Hevesi Tamás, Oláh Gergő, az ezelőtt Korda Gyurit is megformáló Emilio, Szabó Ádám, a 7. szezon győztese, Kiss Ernő Zsolt, Sipos Tomi, Zámbó Krisztián, aki például egy zseniális Csepregi Éva produkcióval is mosolyt csalt már korábban az arcokra, illetve Péter Srámek, és "Trap kapitány" is.

Az énekeseknek átalakulásukkal hétről-hétre a zsűrin, azaz Liptai Claudián, Lékai-Kiss Ramónán, Hajós Andráson és Stohl Andráson kívül a nézőket is el kell varázsolniuk, hiszen a továbbjutás, és a végső győzelem most is a közönség kezében van. Mindezek mellett teljesen új szabályok, soha nem látott izgalmak várhatóak, a sztárok ezúttal párbaj-szituációkban mutathatják meg, ki mennyire briliáns átváltozó művész.

A Sztárban sztár All Stars online riportere a Mokka műsorvezetője és a TV2 Klub nagykövete, Szabó Zsófi lesz, aki az élő show-k alatt rengeteg izgalmas interjút készít majd a zsűrivel, a versenyzőkkel és Tillával is. Illetve általa betekintést nyerhetnek a nézők a kulisszák mögé is. Érdemes lesz tehát az adások ideje alatt a TV2play.hu-ra is ellátogatni.

Sztárban sztár All Stars premier hétvége szeptember 7-én és 8-án a TV2-n!