Megrázó vallomást tett a Sziget Fesztiválon hamarosan fellépő énekesnő

Mint korábban írtuk, a 29 éves világsztár, Halsey nincs túl jó állapotban, erről nemrég, egy Instagram-bejegyzésben tájékoztatta a követőit. Halsey, azaz Ashley Nicolette Frangipane egy lapozható bejegyzésben még képeket is mutatott arról, hogyan telnek napjai, és mennyire rosszul érzi magát, azonban azt, hogy pontosan milyen típusú betegségben szenved, nem árulta el, de a dalszövegeiből és a fotóiból ítélve nagy valószínűséggel leukémiás.

Hosszú történet röviden, szerencsés vagyok, hogy életben vagyok. Rövid történet hosszan, írtam egy albumot.

A The Enddel (vagyis a véggel) kezdődik" - írta a bejegyzésben, amelyben kórházi és gyógykezeléséről mutatott több videót, illetve az említett The Endből is hallható egy részlet.

Most egy podcast vendégeként beszélt arról, mekkora küzdelem volt számára, hogy édesanya lehessen, és egy év alatt kétszer is elvetélt, ráadásul az egyik magzatát épp egy koncert közben veszítette el.

A Sziget 2024 sztárfellépője, Halsey élete egyik legnagyobb tragédiájáról beszélt

Fotó: AFP/2019 Getty Images/Kevin Winter

Egy koncert alatt vetéltem el. A koncert előtt kezdtem el vetélni ... És nagyon nehéz helyzetben voltam, mert ez nagyon a karrierem elején volt, és sok minden kötött a show-hoz...

Volt egy vállalati partner, volt egy nagyobb médiaszereplő partner, de ami még ennél is fontosabb volt számomra, hogy ezer gyerek várta egész nap, hogy bejusson erre a show-ra és láthasson engem" - magyarázta az énekesnő, aki megrázó élményéről most beszélt először nyilvánosan.

Halsey elárulta, hogy egy felnőtt pelenkát vett fel, így csinálta végig a 45 perces koncertet, miközben tartott a vetélése.

Miután a show után még hosszú órákon át vérzett, elárulta, hogy több kérdés is maradt benne, amikor sikerült újra teherbe esnie, majd mégis újra elvetélt. Azóta már édesanya, hiszen 2021-ben életet adott első gyerekének, egy kisfiúnak, Ender Ridley Aydinnak. Azonban anyaságát beárnyékolja súlyos betegsége, amiről egyelőre nem sokat lehet tudni - írja a Entertainment Tonight.

Halsey is fellép az idei Sziget Fesztiválon

2024. augusztus 8-án érkezik a Sziget Fesztiválra a 29 éves Halsey, aki súlyos betegsége ellenére sem adja fel karrierjét. Halsey háromszoros Grammy-jelölt énekesnő, aki a Billboard zenei díját háromszor elnyerte, 2020-ban a Time magazin listájára is felkerült a világ száz legbefolyásosabb embere közé.