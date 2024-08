Kislánya mentette meg az Ázsia Expressz sztárját

Varsányi Rékát rengetegen követik az Instagramon, mióta szerepelt a TV2 nagy sikerű realityjében, az Ázsia Expresszben, hiszen egy nagyon vidám, pozitív személyiséget ismertek meg a nézők és a játékosok is, akikkel azóta is nagyon jó viszony ápol. Egy időben összehozták Kucsera Gáborral is, hiszen nagyon jó barátok lettek a forgatások alatt, ezt azonban sokan félreértették. Az egykori kajakozó azóta már visszatalált családjához, kibékült gyerekei anyjával, Tápai Szabinával és úgy tűnik, Varsányi Réka sem magányos már, bár szerelmi életéről nem igazán beszél.

Legutóbb az Origónak adott interjúban arról beszélt, milyen módszerrel sikerült több mint ötven kiló súlyfeleslegétől megszabadulnia, és mi motiválta őt akkor leginkább. Elmondása szerint épp a Covid első hulláma idején kapott észbe, hogy meg kellene szabadulni a túlsúlytól, hiszen nagyobb esélye lesz a munkakeresés szempontjából. Az iskolatitkárként dolgozó Varsányi óvodában szeretett volna elhelyezkedni, de a korlátozások miatt ez nem volt lehetséges. Ekkor gondolta úgy, hogy jelentkezik a katonasághoz, de ehhez jó kondícióra és erőnlétre volt szüksége.

Sportolói múltjára való tekintettel úgy gondolta, hogy sikerülhet formába lendülnie, és nem tévedett, hiszen kitartó sportolással elérte az áhított eredményt, a munkát viszont később ő utasította vissza, mivel két gyerekét egyedül neveli és sokat kellett volna távol lennie az otthonától.

Varsányi Réka elsősorban a futásban találta meg azt, ami örömmel tölti el és szívesen is csinálja mind a mai napig. Úgy gondolja, hogy a lényeg, mindig kis léptekben kell haladni, és nem rögtön a lehetetlent akarni.

Akkor úgy voltam vele, hogy minden nap ki fogok menni, és tenni fogok azért, hogy változzak.

Ez volt az első alkalom, hogy nem tűztem ki egy konkrét célt, hogy én most azonnal le akarok fogyni, tudtam jól hogy idő kell, mert az sem öt perc volt, míg feljött rám ez a súlyfelesleg” - magyarázta lapunknak, majd hozzátette, hogy az is motiválta, hogy egészségügyi problémái is voltak a túlsúlya miatt, amit nem gyógyszerekkel akart megoldani, hanem azzal, hogy egészségesebben él.