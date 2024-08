Legkisebb bikinijében pózol Vasvári Vivien - kép

Vasvári Vivien, aki már háromgyerekes édesanya, mégis tökéletes formában van, ezt mindig be is bizonyítja szexi képeivel. Tavaly ősszel született meg harmadik gyereke, férjétől, Zsigmondtól, akiről áprilisban már több új képet is mutatott az Instagram-oldalán. A modell és a férje jelenleg így öt közös gyereket nevelnek, de máris tervezik a következőt: nagyon örülnének, ha hamarosan kislánnyal bővülne a családjuk.

Vasvári Vivien és gyerekei

Fotó: Vasvári Vivien Instagram

Gyerekek nélkül a család egy meséhez hasonlít, de a gyerekekkel válik igazi tündérmesévé. Ők az életünk legédesebb gyümölcsei, amelyek a családfánk legszebb ágait alkotják.

Velük a családunk története mindig folytatódik, új fejezetekkel, amiket együtt írunk meg napról napra" - magyarázta korábban egy családi képük mellett Vasvári Vivien, aki nem sokkal később a közösségi oldalán is elárulta, hogy akkor lennének igazán boldogok, ha egy közös kislány is érkezne az életükbe, így talán hamarosan újabb nagy bejelentésre készül, de legújabb fotója alapján ez a terv még várat magára.

A háromgyerekes édesanya ugyanis elképesztő formában van, ezt gyakran meg is mutatja, most épp legkisebb bikinijében pózolt a kamerának. Vasvári Viven épp családjával nyaral a Karib-tengeren, ahol megmutatta tökéletes alakját parányi fekete-fehér mintás fürdőruhájában, és új fotója alatt özönlöttek a bókok.

Nagyon csinos nő vagy! Így is lehet kinézni gyerekszülések után! Bombázó!"

- írta egy követője a fotó láttán.

"Jó pihenést kívánok nektek! Gyönyörű vagy Vivien!" - írta egy másik, és még nagyon sok hasonló vélemény érkezett a modell közösségi oldalán.

Vasvári Vivien így nyerte vissza régi formáját

Nemrég egy kommentelő arról is kérdezte Vasvári Vivient, hogy miként sikerült ilyen gyorsan visszanyernie az alakját, mi a titka a fogyásának.

Minden visszaáll magától egy idő után. Még van 6 kg plusz rajtam, de az is pár hónap, és lemegy, nem aggódom."

Meg sportolok is, amikor éppen van energiám még rá. Elvileg 40 hét alatt kell teljesen visszaállni az eredeti súlynak" - válaszolta nem sokkal a harmadik szülése után.