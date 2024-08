Imádja Budapestet a Magyarországra érkező világsztár - képek

Az utóbbi időben a szerencsésebbek egyre több sztárt kaphatnak el a főváros utcáin, ugyanis egyre népszerűbb úticél Magyarország a világsztárok körében is, akár kikapcsolódásról, akár munkáról legyen szó. Számos film forgatási helyszíne volt az utóbbi években, idén tavasszal több hétre érkezett Ryan Reynolds és felesége, Blake Lively is, de felbukkant már Angelina Jolie, Brad Pitt és Woody Harrellson is.

A világsztár, Chiara Ferragni Magyarországra látogatott

Fotó: Chiara Ferragni Instagram

Most a követői az olasz szupermodell Instagram-oldaláról értesülhettek arról, hogy hazánkba látogatott, és imádja Budapestet. Chiara Ferragni több helyszínről is mutatott fotókat, melyeken jól látható, hogy remekül érzi itt magát. Bár valószínűleg a a Budapest Central European Fashion Weekre érkezett, hiszen divattervezéssel is foglalkozik, azért szakított időt a városnézésre is. Az olasz modell a napokban posztolt a Halászbástya elől, majd elment a Vajdahunyad várához, ma pedig egy múzeum felé vette az irányt. A fotók alapján remekül szórakozik, és nagyon tetszik neki a főváros és a magyar kultúra.

A divatesemény jelenleg is zajlik, és olyan hazai tervezők is megmutatják a munkáikat, mint a Nanushka, Richard Demeter vagy a Tomcsanyi, azonban erről még nem igazán osztott meg felvételeket Ferragni sem, és azt sem tudni, vajon meddig tartózkodik hazánkban. Az Instagram-oldalát követve azonban biztos, hogy követői szinte azonnal értesülnek arról, éppen mivel tölti az idejét a modell, aki korábban már Szabó Zsófival is találkozott, és közös fotót is készítettek a Párizsi Divathéten - írja a Bors.

Világsztár lett Chiara Ferragni

Ferragni Cremonában, Olaszországban született. 2009 októberében indította el blogját, majd 2011 márciusában New Yorkban elnyerte a „Az év egyik legnagyobb street-style áttörése” címet. 2011 decemberében a Teen Vogue "Blogger of the moment" címet is elnyerte, miközben a milánói Bocconi egyetem joghallgatója volt, azonban az ottani tanulmányait már nem fejezte be. Elkezdett divattervezéssel is foglalkozni, blogját addigra már több mint egymillió felhasználó olvasta, 2013-ra már többször is elnyerte „az év bloggere” címet. 2013 decemberében megjelentette első könyvét, melyet olasz nyelven írt, The Blonde Salad címmel. Chiara Ferragni azóta a Guess márka hivatalos modellje, férje a Fedez nevű olasz rapper, házasságuk nagyobb érdeklődést keltett, mint Harry herceg és Meghan Markle esküvője.