Újabb világsztár, Katie Holmes is Nanushkában pózolt - kép

Bár az utóbbi időben nem túl sok jó hír terjed Tom Cruise volt feleségéről, Katie Holmesról, most mégis meglepően jó formában kapták lencsevégre őt, amint az utcán sétálgatott. A kikapcsolódáshoz a magyar divattervező, Sándor Szandra kollekciójából választott egy laza, mégis stílusos inget, ami nagyon jól állt a színésznőnek.

Katie Holmes újra kezd jó formába lendülni, odafigyel a megjlenésére. Legutóbb Nanushka ruhát választott magának

Fotó: WireImage/Marleen Moise

Sándor Szandra a London College of Fashion egyetemen diplomázott, majd 2005-ben megalapította budapesti székhelyű Nanushka divatmárkát, mely alatt olyan ruhadarabokat készít, amelyeket a funkcionalitás, a praktikusság és a tudatos kivitelezés határoz meg, arra is odafigyelve, hogy időtálló darabokat biztosítson a vásárlók számára. Ezért sem meglepő, hogy egyre több világsztár is a magyar divattervező darabjai közül válogat, hiszen nagyon egyedi és ritka darabnak számítanak.

Katie Holmes szettjét is büszkén osztották meg az Instagram-oldalukon, ahol elárulták azt is, hogy a színésznő a Katnis nevű felsőt viseli, mely az őszi-téli kollekció egyik legkedveltebb darabja, hiszen leopárdmintájával nagyon jól feldobja az egyszerűbb ruhadarabokat is. Margot Robbie, Katy Perry, Emily Blunt, Billie Eilish, Ewan McGregor, Justin Bieber és sok más világsztár után most Tom Cruise exfelesége is felfedezte magának a magyar divatmárkát, és nagyon jól is állt neki a szett.

Bár most úgy tűnik, Katie Holmes jól érzi magát a bőrében, nemrég azonban nagyon aggasztó felvételek kerültek elő róla, melyeken slampos ruhákban, zúzódással az arcán látható amint New York utcáin sétálgat. Egyelőre nem tudni, hogy mi történhetett a színésznővel az utóbbi időben, azonban lánya, Suri Cruise is aggasztóan viselkedett az utóbbi időben, az utcán sírva ordibált, miközben valakivel telefonon beszélt.

A családnak nincs egyszerű dolga, hiszen Tom Cruise teljesen elhanyagolja lányát, aki hamarosan kezdi felfsőfokú tanulmányait, azonban úgy tudni, apja csak 18 éves koráig volt köteles támogatni az oktatását. Mivel Suri Curise már betöltötte ezt az életkort, így nem tudni, a színész a továbbiakban milyen módon vesz részt lánya nevelésében, hiszen úgy tudni, tíz éve nem is látta, és nem is találkozott vele, még a születésnapjára sem ment el, ahelyett egy Taylor Swift-koncertre látogatott el.