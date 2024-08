Ezzel a szőke bombázóval bújt ágyba Palvin Barbara férje - képek

Feltűnt a nagysikerű Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot sorozat második évadában is. 2016-ban Nick Jonas és James Franco mellett volt látható a Beavatás című drámában. A Stréberek című vígjátékban Emilyt, az egyik középiskolás lányt alakította. Szintén középiskolás lányt alakított a Tell me how I die című thrillerben is, aminek egyik főhősét, Annát keltette életre, valamint mellékszerepet kapott a 2018-ban bemutatott Halloween című filmben.

2023-ban főszerepet kapott a Gyönyörű sorscsapás című romantikus filmben, melynek alapjául Jamie McGuire 2011-es, azonos című regénye szolgált. A filmben a magyar modell férje, Dylan Sprouse is szerepet kapott, akinek Virginia Gardnerrel több szexjelenetet is kellett forgatnia, a két fiatal pedig igencsak közel került egymáshoz.

Idén egyébként a film folytatást kapott, melynek címe Gyönyörű esküvő - írja az IMDb.

A színésznő 2023 májusában házasodott össze Jed Elliott- tal, a The Struts rockbanda basszusgitárosával, akivel még 2020-ban kezdett el randizni.