Hosszú idő után új albummal tér vissza Shawn Mendes

Shawn Mendes öt év alatt négy albumot adott ki, miközben 2015 és 2020 között népszerűsége az egekbe szökött. De mindez hirtelen véget ért, amikor 2022-ben mindössze hét koncert után lemondta Wonder című világkörüli turnéját, és elárulta, hogy mentális problémákkal küzd, ez a tavaly júniusi - eredetileg 2022 máriusára tervezett - koncertjét is befolyásolta. Most azonban úgy tűnik, hogy sikerült rendbehoznia magát, így újra visszatér a színpadra és a zenéléshez is.

Most a kanadai származású énekes bejelentette, hogy négy év után először ad ki albumot, amelynek címe egyszerűen Shawn, de nem volt könnyű dolga a visszatérése előtt, erről egy bővebb Twitter-bejegyzésben is beszélt.

A zene, az valóban lehet gyógyszer. Két évvel ezelőtt még fogalmam sem volt, hogy ki vagyok. Egy évvel ezelőtt nem tudtam úgy belépni a stúdióba, hogy ne essek pánikba. Szóval most, hogy itt lehetek, és van 12 gyönyörű, befejezett dalom, igazi ajándéknak érzem.

Őszintén hálás vagyok a barátaimnak és a családomnak. Az élet kegyetlen tud lenni, de ha van egy kis csoport olyan ember körülötted, akikben mélyen megbízol, és akik végigkísérnek ezen az úton, az mindent jobbá tesz. Fogalmam sincs, hogy éltem volna túl az elmúlt pár évet, nem is beszélve arról, hogy hogyan készítettem volna el ezt az albumot nélkületek..." - kezdte bejegyzésében a 25 éves világsztár, aki név szerint is megemlítette azokat, akiktől a legtöbb támogatást kapta az elmúlt időszakban, majd a rajongóihoz is szólt pár szót.

Nektek pedig, akik annyira támogatóak, türelmesek és szeretetteljesek voltatok, szívből köszönöm.

Nagyon remélem, hogy szeretitek majd ezt az albumot. Remélem, hogy ugyanazt a melegséget és a föld közelségét érzitek tőle, ahogyan én is" - idézi a The Sun Mendest, akiről nem tudni azóta sem pontosan, miféle mentális problémákkal küzdött, az viszont biztos, hogy tavaly még újra megpróbált kibékülni Camila Cabello énekesnővel, akivel másodjára is szakítottak. Valószínűleg a szakítás is megviselte, és az, hogy az új próbálkozása is kudarcba fulladt végül.