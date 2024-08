Rejtélyes balesete után kórházba került Zac Efron

Zac Efront péntek este kórházba szállították Ibizán, de szombat reggel már ki is engedték – írja a TMZ. A hivatalos közlemény szerint a színész "kisebb balesetet" szenvedett úszás közben, és csak elővigyázatosságból, megfigyelésre vitték be a kórházba – a körülmények azonban ennél rejtélyesebbek voltak.

A lap ugyanis megtudta, hogy

Zac Efronra a szállása medencéjében talált rá két ott dolgozó ember, ők húzták ki a vízből, és egyből hívták a mentőket.

Az újabb információra a sztár sajtósa előbb nem válaszolt, majd megismételte, hogy Zac Efront csak megfigyelésre kellett kórházba szállítani – azt azonban azóta sem lehet tudni, hogy pontosan mi történt vele Ibizán.

Zac Efron egyébként szinte az egész nyarat Európában töltötte, Párizsban, Saint-Tropez-ban, Míkonosz szigetén is fotózták az elmúlt időszakban, a hét elején pedig az ismert DJ-vel, Martin Garrix-val lépett fel, és a hírek szerint igen jó formában volt.

Mi történt az arcával?

Zac Efronnal legutóbbi filmje, a Családi affér kapcsán rengeteget foglalkozott a sajtó, az egykori szépfiút ugyanis alig lehetett felismerni benne: az egész arca megváltozott, az állkapcsa a korábbinál markánsabbnak tűnt, a szája is dúsabb és szélesebb lett.

A legtöbben természetesen elrontott plasztikai műtétekre gyanakodtak, Zac Efron azonban már korábban cáfolta, hogy szépészeti beavatkozás(ok)on esett volna át. Állítása szerint pár éve akkorát esett az otthonában, hogy az állkapcsa eltört, emiatt volt szükség korrekciós műtétekre.

A színész azt is megmagyarázta, hogy a szája miért tűnt szélesebbnek, elmondása szerint ugyanis a hosszú fizikoterápia során rendkívül sokat dolgoztatta a rágóizmait, ezek hirtelen és túlzott növekedése miatt is változott az arca.

A Családi afférba még egy olyan jelenetet is beletettek, amelyben Nicole Kidman és Zac Efron éppen ismerkedő figurái a sebhelyeiket mutogatták egymásnak, Zac Efron pedig a karakter nevében is elmondta, hogy egyszer megsérült az állkapcsa – a nézők jó részének ez azonban nem volt elég, sokan továbbra is plasztikai műtéteket sejtenek a háttérben.