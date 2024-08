Ezt javasolja Zimány Linda a zaklatók ellen

Korábban már írtunk róla, hogy veszélyes zaklatók tartották rettegésben Zimány Lindát, akiről korábban a Mokkában is részletesebben beszélt, és ott elárulta, milyen módszerekkel lép fel ellenük hasonló helyzetben. A jogász végzettséggel rendelkező Zimány Linda a közösségi médiában történő bántalmazásról is megszólalt, ami elsősorban a közszereplőket érinti. Persze civil felhasználók is sokszor összevesznek bizonyos témákon, és bárkinek lehet zaklatója, de az utóbbi időben egyre több sztár panaszkodik a zaklatás miatt, mivel egyre durvább üzeneteket kapnak álprofilokról, ismeretlen emberektől. Legutóbb Tóth Gabi sírva panaszolta, hogy mennyire durva üzeneteket kapott, és ő is jogi lépéseket tervez tenni az ügyben.

Zimány Lindának is meggyűlt a baja a zaklatókkal, de a hatóságok már elfogták őket

Fotó: Instagram/Zimány Linda / Instagram/Zimány Linda

Az utóbbi napokban azonban igazán megdöbbentő esetek történtek, ugyanis a zaklatás áldozatai ismeretlen nők voltak, akiket férfiak fotóztak le az utcán, majd feltöltötték a képeiket engedélyük nélkül bizonyos közösségi oldalakra. Ha ez még nem lenne elég a zaklatók azt ecsetelik a civil nők fotói alatt, milyen szörnyű dolgokat művelnének velük. Az eset nagyon megrázta Zimány Lindát is, aki az utóbb időszakban két veszélyes zaklatójától is megszabadult, azonban nem volt egyszerű dolga.

Gyakorlatilag gyomorgörcsöm lett, meg felfordult a gyomrom tőle. El vagyok képedve, nem tudok mit mondani. Nagyon ijesztő, mennyire beteg emberek élnek körülöttünk.

Amikor megláttam, hogy Magyarországon is történt ilyen, elgondolkodtam, hogy sehol nem vagyunk biztonságban, ha már utcára se léphetünk. Már én is van, hogy úgy megyek ki az utcára, hogy nézem az embereket, hogy vajon ő írogat-e ilyen oldalakra, pedig valószínűleg ők nem csinálnak ilyet. De közben meg soha nem tudhatod" - magyarázta a Ripostnak Zimány Linda, aki azt gondolta, ilyen jellegű zaklatás csak Amerikában történhet meg, és hazánkban nem jellemző, ezért őt is sokkolta, amikor értesült az esetről.

Zimány Linda sem először él át hasonló helyzetet, ugyanis sokáig életveszélyes fenyegetéseket kapott ismeretlenektől. A modell egyik zaklatója már egy jó ideje őrizetben van az Igazságügyi Megfigyelő- és Elmegyógyintézetben, mivel nemzetközi elfogatóparancs volt ellene érvényben, Németországban fogták el, onnan szállították át Magyarországra. Nem sokkal később kiderült, hogy van egy másik zaklatója is, aki szintén külföldön tartózkodott, amikor a hatóságok megtalálták, honnan jönnek a fenyegető üzenetek.

Én azt is hittem, amikor a feljelentést tettem, hogy ez egy ember, csak külön profilról. Most tájékoztattak, amikor elkapták az egyiket, hogy ez két különböző ember."

- mondta korábban Zimány Linda.