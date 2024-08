Kiderült, milyen plasztikai műtétre készül Zámbó Krisztián

Zámbó Krisztián elmondta, hogy milyen plasztikai műtétre készül, miután korábban nagyon elkeseredett egy borotválkozás után:

Olyan, mintha hirtelen éveket öregedtem volna, ami nyilván kicsit ijesztő volt.

Láthatóan megereszkedett a bőr az arcomon, mélyebbek lettek a mimikai ráncaim, és a mosolyvonalam is eléggé zavar. Nem tetszik a két szemöldököm között lévő barázda sem, és bizony a tokámból is lenne mit felvarrni. A nők gyakran túlzásba esnek, és a plasztika rabjává válnak, én viszont továbbra is szeretnék Zámbó Krisztián maradni, csak éppen fiatalabb, vidámabb kiadásban" – magyarázta most a Story magazinnak.

Az Instagramon már jelezte egyébként korábban, hogy plasztikai műtétre készül, akkor azonban még nem árulta el, hogy pontosan mit csináltatna meg magán: "Muszáj volt borotválkozni és rájönni, hogy megöregedtem. Még jó, hogy vannak profi plasztikai sebészek. Zsoltikám, eddig vártam, hamarosan jelentkezem" – írta júliusban egy liftben készült fotója mellett a magyar sztárok plasztikai sebészére, dr. Krasznai Zsoltra utalva, aki legutóbb talán Demcsák Zsuzsán végzett műtétet.

Durva balesete volt

Az Ázsia Expresszben is megfordult Zámbó Krisztián az arca mellett egy ideig a testével sem lehetett elégedett, áprilisban ugyanis egy biciklibalesetben eltört a karja, így jó időre abba kellett hagynia az edzést. "Fizikoterápiára járok, hál’ istennek egyre jobban gyógyulok, bár a bordámmal még kicsit szenvedek.

Felszedtem egy jó pár kilót, kicsit ellustultam, de nyilván ez amiatt is van, hogy a sérülések akadályoznak a mozgásban.

Ez a kiszolgáltatottság szellemileg és lelkileg is megviselt. Feszültebb vagyok mostanában, a munka is sokkal nehezebb. Az egyetlen szerencsém, hogy nincs 35-40 fok. De igyekszem bizakodó lenni. Jövő hétre már azt tervezem, hogy elkezdek mozogni edzőteremben is. Persze a gyógytornát is csinálom. Bár az alvás például nagyon nehéz, ma is nagyon rosszul aludtam, így nincs túl sok energiám. Senkinek sem kívánom ezt. Az embernek kikezdi a lelkivilágát, hogy semmit nem tud megtenni, amit szeretne" – részletezte az állapotát korábban.