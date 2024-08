Zámbó Krisztián a plasztikai műtétjéről beszélt

Zámbó Krisztián ugyan nem gyakran, de olykor változtat a külsején. Júliusban egy korlátozott ideig elérhető Instagram-sztoriban számolt be arról, hogy plasztikai műtétre készül: "Muszáj volt borotválkozni és rájönni, hogy megöregedtem. Még jó, hogy vannak profi plasztikai sebészek. Zsoltikám, eddig vártam, hamarosan jelentkezem" – írta Zámbó Krisztián egy liftben készült fotója mellett a magyar sztárok plasztikai sebészére, dr. Krasznai Zsoltra utalva.

Zámbó Krisztián változtatni szeretne

Fotó: Zámbó Krisztián/Instagram

Az énekes akkor nem árulta el, hogy pontosan milyen beavatkozásra készül, de miután a borotválkozást emlegette, gyanítható volt, hogy az arcán szeretne valamit megváltoztatni. Ezt igazolja az is, hogy miután megborotválkozott, teljesen ledöbbent a csupasz arcát látva.

"Egyrészt szerettem volna kicsit felfrissíteni az arcszőrzetemet, másrészt kíváncsi voltam, hogy nézek ki szakáll nélkül" - kezdte az Ázsia Expressz sztárja.

"Zsuzsika, a párom kérdezte is, hogy miért vagyok ilyen brenkó.

Pedig egyáltalán nem voltam morcos, csak előbukkantak a ráncaim, amik eddig nem látszódtak.

Furcsa is volt így viszontlátni magam a tükörben. Olyan, mintha hirtelen éveket öregedtem volna, ami nyilván kicsit ijesztő volt. Láthatóan megereszkedett a bőr az arcomon, mélyebbek lettek a mimikai ráncaim, és a mosolyvonalam is eléggé zavar. Nem tetszik a két szemöldököm között lévő barázda sem, és bizony a tokámból is lenne mit felvarrni.

Egyedül a szemem körüli szarkalábak tetszenek, a többi ráncomtól mihamarabb szeretnék megszabadulni!

- fejtette ki Zámbó Krisztián, aki elárulta, hogy ugyan szeretne kés alá feküdni, nem szeretne drasztikust magán végrehajtani. Szerinte a nők gyakran túlzásba esnek, és a plasztika rabjává válnak, ő viszont továbbra is szeretne Zámbó Krisztián maradni, csak éppen fiatalabb, vidámabb kiadásban.

Zámbó Krisztián 45 évesen fekszik kés alá

Negyvenöt évesen eljött az ideje, hogy kés alá feküdjek!

Már a doktor úrral is konzultáltam, hogy miket szeretnék megcsináltatni: hialuronsavas ráncfeltöltésre, arcemelésre és állívkontúrozásra, valamint tokafelvarrásra biztosan benevezek, de a pocakomon lévő zsírpárnától is szeretnék megszabadulni. Bár utóbbit egyelőre nem javasolja, előbb diétát írt elő, aztán majd meglátjuk, hogy fogyókúrával sikerül-e megszabadulnom a pluszkilóktól" - részletezte a sztár a Story.hu-nak, aki korábban már botoxoltatott.