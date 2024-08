Támadás érte Zámbó Krisztiánt és menyasszonyát

Takács Zsuzska és Zámbó Krisztián épp a Balatonon nyaraltak, amikor brutális támadás érte őket nyaralójuk kertjében. Bár ők megúszták ép bőrrel, azonban egyik kutyájukat megtámadta az elvadult eb, és súlyos sérüléseket szenvedett. A párnak négy kutyája is van, azonban csak a kis törpespiccet bántotta a kóbor állat, Takács Zsuzskát azonban nagyon megviselte a történtek.

Egyértelmű, hogy lelkileg is megviselte az eset, súlyos traumát szerzett. Rajta kívül négy kiskutyusunk van, tőlük nem fél, de az utcán rendszeresen ölbe kell vennem, ha egy idegen kutya közelít, mert olyankor fél, kapar, ugat.

"A varratszedés óta napról napra jobban van Süni, szépen javul. Még gyógyulnia kell a varratoknak, ezért egy ideig speciális gyógyruhát viselt, de úgy látom, már zavarja, kényelmetlen neki, ezért levettem róla. Épp ma reggel láttam, hogy elvakarta az egyik sebet, véres volt a kis bundája, egy pillanatra kihagyott a szívverésem is, amikor megláttam. De tudom, hogy már nem lesz nagy baj, csak kell egy kis idő a teljes gyógyuláshoz" - magyarázta Takács Zsuzska, aki azt is elmondta, milyen lépéseket tettek a támadás után.

Arra koncentrálunk, hogy a kutyusunk a jóisten segítségével megmaradt. Nem fektetünk több energiát abba, hogy kiderítsük, kié a kutya, aki megszökött.

A helyi Facebook-csoportba kiírtam a történteket, és többen is odakommentelték, hogy látták a nagytestű kutyát, másokhoz is beszökött, és cicákra, sőt emberekre is támadott. A gazdája természetesen nem jelentkezett önként. Elszomorít, hogy lehet ilyen felelőtlen egy állattartó, de most úgy érezzük, nem a mi feladatunk igazságot tenni" - mondta a Borsnak Zámbó Krisztián menyasszonya, aki nemrég még az énekest ápolta, hiszen ő is súlyos balesetet szenvedett idén tavasszal.

"44 éves vagyok, és az első törésem megvolt... Soha életemben nem estem el biciklivel, de sikerült. Végig törés... De ettől függetlenül a fellépéseket nem hagyom abba, úgyhogy így fogok fellépni a színpadon" - mondta még nyár elején Zámbó Krisztián, akinek fizikoterápiára kellett járnia a gyógyulása érdekében.