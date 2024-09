A Kísértés: újabb botrány, az egyik kísértő megver egy nőt - videó

Szeptember 1-jén elindult A Kísértés a TV2-n. Húsz mindenre elszánt kísértő vág neki a kalandnak, hogy próbára tegyék a beköltöző párok kapcsolatát. A nézők láthattak már forró pillanatokat, fordulatoknak és heves vitáknak is lehettek a szemtanúi.

A Kísértés Annája botrányba keveredik

Fotó: TV2

A Kísértés újabb botrányt tartogat

Utóbbiból a csütörtöki adásban sem lesz hiány, ugyanis a két kísértő, Anna és Angi konfliktusa újabb fordulathoz ér. Anna már a kezdetekben szimpatizált Inge vőlegényével, Lórival, azonban habár a férfinek is szimpatikus volt, nem közeledett felé. Ezt a fiatal lány többször is sérelmezte, és hangot adott a véleményének, miszerint elege van abból, hogy az elmúlt napokban a férfi több nő felé is nyitott, és flörtölt velük. Lóri szerint Anna féltékeny rá ok nélkül, ugyanis neki menyasszonya van, és semmit nem akar Annától.

A TV2 által megosztott videóból kiderült, hogy Anna úgy összeveszett az egyik lánnyal, Angival, hogy teljes erejéből meglökte őt, amiből még komoyabb nézeteltérés, egy esetleges kizárás vagy kiesés is lehet, ugyanis többen nem nézik jó szemmel a Miss Bikini korábbi nyertesének a kirohanásait.

Miről szól A Kísértés?

A műsor már a kezdetektől fogva vitákat váltott ki az amerikai médiában, de a hírverés persze nem ártott a nézettségnek. Az alaphelyzet szerint négy férfi szereplő lakik együtt 10-12 szépséggel, fiatal csinos nővel, persze remek körülmények közt, medencés házban. A férfiak megpróbálnak hűek maradni a párjukhoz, a szingli nők feladata pedig elcsábítani őket, próbára tenni a hűségüket, szerelmüket. Ehhez különféle praktikákat is bevetnek, és gyakran kerül elő az alkohol is a medencés partikon.

Ezzel párhuzamosan a férfiak barátnői, menyasszonyai egy hasonló luxusingatlanban élnek a szomszédban vagy a közelben, persze kigyúrt testű, jóképű srácokkal, akiknek pedig az a feladatuk, hogy elcsábítsanak egy-egy női versenyzőt. Ez persze rengeteg vitával, furcsa félreértéssel, kínos magyarázkodással, botránnyal jár, ugyanis szabályos időközönként a szereplők videókat nézhetnek meg arról, mit művelt a párjuk előző nap.