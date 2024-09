Megrettent a tíz hódító fiútól A Kísértés bombázója - videó

A TV2 valóságshow-jába egy új páros érkezett, A Kísértés szereplői persze azonnal barátkozni kezdtek velük, tesztelve, mennyit bír a kapcsolatuk. A "kísértők" ugyanis akkor sikeresek, akkor maradnak sokáig játékban, ha sikerül nekik elbizonytalanítani egy - kételyekkel, kérdésekkel érkező - páros valamely tagját.

Attila, A Kísértés egyik új szereplője

Fotó: TV2

A páros női tagja, Antónia a Mokkában bevallotta, hogy nagyon izgult, amikor játékba küldték Thaiföldön. "Tíz fiú próbált felém közeledni és bókolt... a külvilágban ezt megszoktam, szoktak bókolni, de ha tíz fiú egyszerre bombáz ezzel... akkor nagyon izgultam, zavarban is voltam" - vallotta.

A Kísértés sok kapcsolatot próbára tesz

"Egy hét után mentünk be, és tudtam, hogy van egy összeszokott társaság. Ilyenkor mindig nehezebb csatlakozni hozzájuk... nem úgy néztem erre, hogy bármi rossz történet, nem gondoltam, hogy fog rontani a kapcsolatunkon" - magyarázta, mindazonáltal a nézőknek is feltűnhetett, hogy egymástól kifejezetten távol ültek, azaz lehet, hogy már nincsenek is együtt (a műsort hónapokkal ezelőtt felvették).

Attila is úgy látta, hogy az eleje, az első nap különösen kellett figyelni. "Marhára nehéz volt, zavarban tudok lenni... én úgy indultam el, hogy ha bennem lett volna bármi kétely, akkor nem jövök be, mert megesz az ideg" - magyarázta. Minden Mokka-videót itt visszanézhet.

