Szakíthat A Kísértés egyik párja - videó

Nati, akit a nézők már a Nagy Ő című műsorban is láthattak, kísértőként szerepel A Kísértés című műsorban, az egyik férfihoz, Noelhez pedig már igencsak közel került. Már napok óta Noellel flörtöl, többször csókolóztak is, együtt is aludtak, a műsor előzeteséből pedig kiderül, hogy Nati elmondása szerint már le is feküdtek egymással. Dorina barátja folytatta a megcsalást, és a csókok után már szexelt is az egyik kísértővel.

A Kísértés két sztárja, Noel és Nati

Fotó: TV2

A Kísértés párja a szakítás szélére került

Azonban hiába az erős kémia Nati és Noel között, úgy tűnik, hogy a páros nem fogja együtt folytatni a játékot. A fiatal lány az előző adásban félre hívta a férfit, és beszélt neki az érzéseiről, és a jövőbeli terveiről is.

"Elengedtem már mindent, és úgy gondoltam, hogy tudnia kell, hogy mi történik" - mondta.

Noellel a szobába vonultak, és Nati elmondta, hogy szakítani szeretne vele - derült ki a TV2 által megosztott videóból.

Én nem szeretném már folytatni azt, ami kettőnk között van.

Nagyon megalázva érzem magamat. Előadsz valamit, de közben másként viselkedsz. Kitalálod, hogy nem vagy biztos magadban" - közölte a TV2 sztárja, amire a férfi is reagált.

Nem próbálj meg engem szarnak beállítani, mert ez nem így van.

Mondtam, hogy lépjünk kettőt hátra.

Időt kértem, gondoljuk át mind a ketten, és utána majd meglátjuk

- magyarázta a férfi, és kiemelte, hogy taszítja őt Nati viselkedése, és saját bevallása szerint nem gondolja azt, hogy megalázta volna a lányt. Hozzátette, azt is, hogy neki van egy barátnője, Dorina, akit egyébként megcsalt.

Mit szól majd Dorina ahhoz, hogy Noel lefeküdt Natival?

Egyelőre Dorina nem tudja, hogy a barátja folytatta a megcsalást, és a csókok után már szexelt is az egyik kísértővel. Dorinát a csókok és flörtök is nagyon megviselték, a tábortűz-ceremónia után remegve zokogott. "Azt sajnálom a legjobban, hogy magamat ostorozom folyamatosan, mindig, minden esetben, bármi baj van" - mondja zokogva a kamerák előtt a realityszereplő, akit egyébként szintén nem kell annyira félteni: már ő is megcsalta Noelt, ugyanis az egyik kísértővel hosszas flörtölgetés után csókolózott.