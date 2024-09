A TV2 sztárja a legnagyobb álmáról mondott le

Dávid Petrát a nézők a Házasság első látásra című párkereső reality műsorban ismerhették meg. Ott Kabai Andrissal kötött házasságot, azonban kapcsolatuk nem volt zökkenőmentes, így házastársakból barátokká váltak. Azóta a TV2 sztárja randizott egy férfival, azonban ő sem volt az igazi a számára.

Dávid Petra, a TV2 sztárja családra vágyik

Fotó: Dávid Petra/Instagram

A TV2 sztárja nehéz helyzetben van

Dávid Petra soha nem tagadta, hogy gyereket szeretne, és habár 36 éves lesz, úgy érzi, hogy még nem futott ki az időből.

Nemrég beszélgettem egy fiúval, akinek mondtam, hogy szeretnék gyereket, mire rám nézett, és megkérdezte, hogy nem érzem úgy, hogy már kifutottam az időből?

De mondtam neki, hogy úgy gondolom, hogy nem, végül is 36 éves leszek. Viszont az nagyon nehéz, hogy a pasik vagy még nem akarnak gyereket, vagy már elváltak és van gyerekük, vagy ha nincs már nem is akarnak. Ilyenkor pedig sokan azt mondják, hogy biztosan én is csak a társadalmi nyomás miatt szeretnék, pedig lehetne nélküle is teljes életem.

Persze, én tudom, hogy egész életemben szerettem volna, és ez nem az elvárásoktól függ

- kezdte a személyi edzőként is dolgozó lány.

Nagy álmáról mondott le

Dávd Petra korábbi kapcsolataiban nem érezte úgy, hogy gyereket vállalna. Gyerekként mindig három csemetét szeretett volna, azonban tudja, hogy ez ma már lehetetlen.

"Mindig is nagy családra vágytam, három gyerekre.

De már be kell lássam, hogy a korom miatt ez csak akkor működhetne, ha teljesen kizsigerelném a szervezetem, és rámenne az egészségem, amit nem szeretnék.

Viszont egy vagy két kisbabára mindenképpen vágyom" - hangsúlyozta.

Ahhoz viszont már egész biztosan túl idős vagyok, hogy valaki nekem azt mondja, hogy egyelőre nem akar gyereket, de ez még lehet változni fog.

Nincsenek már éveim amiket beleölhetnék egy pasiba és egy kapcsolatba úgy, hogy majd idővel kiderül, mit szeretne. Szóval, ha valaki nem biztos ebben az már biztosan kizáró ok nálam, és pont emiatt ezek a kérdések már nagyon hamar szóba is kerülnek egy ismerkedés során, hogy ne húzzuk egymás idejét. De ez persze egy komoly nehezítés is a randizásban" - részletezte a Metropolnak.