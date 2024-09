79 évesen újra megnősült az ABBA sztárja - fotók

79 évesen harmadszor is megnősült az ABBA sztárja, Björn Ulvaeus, Koppenhágában egy szűk körű ceremónián vette el 28 évvel fiatalabb párját, Christina Sast.

Björn Ulvaeus és Christina Sas 2022-ben: az ABBA sztárja ekkor mutatta be hivatalosan az új partnerét

Fotó: FREDRIK PERSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP / FREDRIK PERSSON / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP

"Ma, 2024. szeptember 21-én Björn Ulvaeus feleségül vette a dániai Herningből származó Christina Sast. Az ABBA utolsó, Voyage című albumának megjelenése kapcsán ismerkedtek meg 2021-ben Nürnbergben, és 2022 tavaszán kezdtek el randevúzni. Az esküvőre Koppenhágában került sor közeli barátok és családtagok jelenlétében" – jelent meg Björn Ulvaeus hivatalos Instagram-oldalán pár esküvői fotó kíséretében. Nézze meg a lapozható bejegyzést!

Mint a kísérőszöveg további részéből kiderült, a ceremónián két dán énekesnő, Anne Linnet és Kaya Brüel is felléptek, illetve Sandi Toksvig komikus is szórakoztatta a násznépet, "igazán különlegessé varázsolva az estét".

Az ABBA sztárja nyilvánosan két éve, a Pippi at the Circus stockholmi premierjén mutatta be a párját: "Ő a partnerem, Christina. Már egy ideje randizunk, és úgy éreztem, el kell hoznom őt erre az eseményre. Ez az első alkalom, hogy egy párként jelenünk meg" – mondta akkor.

Kétszer volt már nős az ABBA sztárja

Björn Ulvaeus 2022 februárjában jelentette be, hogy 41 év házasság után elválik a feleségétől, Lena Kallersjőtől, ám közösen kiadott nyilatkozatukban akkor még nem szerepelt, hogy mi volt a szakítás oka.

"Rengeteg csodálatos és eseménydús év után úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk. Közeli barátok maradunk, és az unokáink születésnapját, illetve a többi családi eseményt továbbra is együtt fogjuk ünnepelni" – írták. A párnak két lánya született, Emma a bejelentéskor volt 40 éves, Anna pedig 36.

Björn Ulvaeus és Lena Kallersjö 1981-ben házasodtak össze, alig fél évvel az után, hogy az énekes elvált az ABBA-ból szintén ismert első feleségétől, Agnetha Fältskogtól – az ABBA legnagyobb sikereinek idején ugyanis vele voltak együtt, 1971 és 1980 között voltak házasok.