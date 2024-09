Adele hivatalosan is visszavonult - videó

Adele a tíz fellépésből álló koncertsorozata végére ért Münchenben, az utolsó előadáson pedig el is köszönt a közönségtől: mint mondta, "hihetetlenül hosszú ideig" nem fognak találkozni – vagyis a színpadon is bejelentette, hogy bizonytalan időre visszavonul a zenéléstől, a nyilvános szerepléstől. Nézze meg a helyszínen rögzített videón, hogy mi történt!

Adele már korábban bejelentette a visszavonulását

Adele már a müncheni koncertsorozat előtt úgy nyilatkozott a német ZDF-nek, hogy az idei fellépései után bizonytalan időre visszavonul, más kreatív feladatokra koncentrálna. "Jelenleg üres a tank. Egyáltalán nincs semmi tervem új zenékkel kapcsolatban. Szeretnék egy nagy szünetet ez után, és azt hiszem, más kreatív dolgokkal szeretnék foglalkozni, legalább egy ideig" – mondta júliusban.

Az énekesnő hozzátette, hogy nem szeret híres lenni, számára csak a zene fontos – egyébként pedig már korábban is előfordult, hogy rövidebb időre visszavonult, feltölteni a kreatív energiáit. "A karrierem nem az életem. Az a hobbim" – magyarázta már 2015-ben a Rolling Stone magazinnak.

Tizenhat év alatt négy lemez

Adele amúgy sem mondható termékeny szerzőnek, 2008 óta, vagyis 16 év alatt összesen négy stúdiólemeze jelent meg: a 19-et követte a 21 (2011), a 25 (2015), majd a 30 (2021) – vagyis már újabb három éve nem jelent meg új anyaga.

Adele hosszú időre búcsút intett a közönségnek

Fotó: Niklas HALLE'N / AFP / Niklas HALLE'N / AFP

Adele így is minden idők egyik legsikeresebb zenei előadójává vált, és a zeneiparnak is rengeteg pénzt hoz. 2022 novembere óta szinte minden hétvégén fellép Las Vegasban, az ottani szerződése egyébként idén novemberig szól – ezért némileg meglepő, hogy már most elköszönt a közönségtől.

Mitől volt különleges a müncheni koncertsorozat?

Az augusztusi müncheni koncertsorozat Európában egyedülálló kezdeményezés volt, hisz az énekesnő afféle rezidens fellépőként öt héten keresztül heti két koncertet adott egy direkt e célra épített szabadtéri arénában.

A jegyárusítás megkezdésekor majdnem 300 ezren álltak sorban online, és a leggyorsabbak már akár 70 euróért (27 ezer forintért) is bebiztosíthatták a helyeiket – ezek az "olcsó" jegyek azonban villámgyorsan elfogytak. A színpad előtti VIP állójegyek (amelyek korai belépést és ingyenes ajándékot tartalmaznak) februárban még kaphatók voltak 720 euróért (280 ezer forintért), az igazán exkluzív helyekért azonban 1150 eurót (450 ezer forintot) kellett kifizetniük a legnagyobb rajongóknak.